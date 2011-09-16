《达沃斯专访》中国进出口行拟设基金投向南美基建

* 中国进出口行拟与泛美开发银行成立合资基金

* 合资基金将投向南美基础设施建设

* 先期将募集10亿-15亿美元

* 已放缓美元贷款增速,但今年的规模不缩减

作者 钟华

路透大连9月16日电---在中国力推人民币海外投资之际,中国进出口银行副行长刘连舸表示,该行正在和泛美开发银行讨论成立一个等值人民币计入的基金,先期大概募集10亿-15亿美元左右,该基金将投向南美地区的基础设施建设.

他周四在大连夏季达沃斯间隙接受路透专访称,上述基金将采取市场募集的方式,但目前基金何时成立还没有确切的时间表.且目前双方还没有谈妥合资基金的最终持股比例.

"我们正在和泛美开发银行谈......我们原来预计在今年底明年初成立,但现在正在谈,现在还不知道确切的时间."他称.

南美一般指拉丁美洲国家.而泛美开发银行主要由美洲国家组成,是向拉丁美洲国家提供信贷资金的区域金融组织.该行的创始成员国是美国国家组织的21个国家,包括20个拉美国家和美国.

中国目前正在推动人民币国际化的进程,除跨境贸易以人民币结算外,去年还推出了以人民币对外投资的相关政策.若该基金成功发行并投资于南美国家的基础建设,将有利于人民币对外投资渠道的拓展.

此前,进出口行已有数只基金成功发行.包括发起设立总规模为100亿美元的中国-东盟投资合作基金,旨在为双方企业在基础设施、能源和资源等领域的投资合作提供股权和准股权融资.

此外,该行还发行设立了中意企业基金,为中国,意大利等双方小企业相互间的经济活动,提供股权融资等.

中国进出口银行是中国政策性银行,主要职责是为扩大中国机电产品、成套设备和高新技术产品进出口,推动企业开展对外承包工程和境外投资等,提供金融服务.

**已放缓美元贷款**

问及外围市场低迷对进出口银行的影响,刘连舸称,该行今年贷款增速可能会受影响,且该行在控制美元贷款增速,但今年其美元贷款的规模还不会减,"规模比去年还会略有增加."

"现在美元这样贬,人民币这样升,如果我们的美元(贷款)做得越大,对我们整个业绩影响也大,我们确实控制,但不会减."他强调.

不过,他也指出,进出口银行也正在想对策解决这个问题,比如通过支持企业用人民币进行结算等方式.

行长李若谷此前透露,今年1至5月份,进出口银行共发放贷款400亿元人民币左右,占全年贷款额度的近50%.贷款主要投向包括船舶、发电设备等在内的装备制造业以及海外承包工程等领域.

刘连舸在大连时并对媒体表示,国家进出口银行在利比亚的贷款风险是完全可控的,除了保单的恶意索赔,其它方面包括很多企业做了充分的准备,损失没有像外界渲染的那样.

"进出口银行在利比亚的投资贷款大概有十几亿人民币,提供的担保总共不到5亿美元."他在参加会议时表示.(完)

--审校 屈桂娟

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