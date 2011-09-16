《达沃斯专访》中国进出口行拟设基金投向南美基建

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
* 中国进出口行拟与泛美开发银行成立合资基金
* 合资基金将投向南美基础设施建设
* 先期将募集10亿-15亿美元
* 已放缓美元贷款增速,但今年的规模不缩减
作者 钟华
路透大连9月16日电---在中国力推人民币海外投资之际,中国进出口银行副行长刘连舸表示,该行正在和泛美开发银行讨论成立一个等值人民币计入的基金,先期大概募集10亿-15亿美元左右,该基金将投向南美地区的基础设施建设.
他周四在大连夏季达沃斯间隙接受路透专访称,上述基金将采取市场募集的方式,但目前基金何时成立还没有确切的时间表.且目前双方还没有谈妥合资基金的最终持股比例.
"我们正在和泛美开发银行谈......我们原来预计在今年底明年初成立,但现在正在谈,现在还不知道确切的时间."他称.
南美一般指拉丁美洲国家.而泛美开发银行主要由美洲国家组成,是向拉丁美洲国家提供信贷资金的区域金融组织.该行的创始成员国是美国国家组织的21个国家,包括20个拉美国家和美国.
中国目前正在推动人民币国际化的进程,除跨境贸易以人民币结算外,去年还推出了以人民币对外投资的相关政策.若该基金成功发行并投资于南美国家的基础建设,将有利于人民币对外投资渠道的拓展.
此前,进出口行已有数只基金成功发行.包括发起设立总规模为100亿美元的中国-东盟投资合作基金,旨在为双方企业在基础设施、能源和资源等领域的投资合作提供股权和准股权融资.
此外,该行还发行设立了中意企业基金,为中国,意大利等双方小企业相互间的经济活动,提供股权融资等.
中国进出口银行是中国政策性银行,主要职责是为扩大中国机电产品、成套设备和高新技术产品进出口,推动企业开展对外承包工程和境外投资等,提供金融服务.
**已放缓美元贷款**
问及外围市场低迷对进出口银行的影响,刘连舸称,该行今年贷款增速可能会受影响,且该行在控制美元贷款增速,但今年其美元贷款的规模还不会减,"规模比去年还会略有增加."
"现在美元这样贬,人民币这样升,如果我们的美元(贷款)做得越大,对我们整个业绩影响也大,我们确实控制,但不会减."他强调.
不过,他也指出,进出口银行也正在想对策解决这个问题,比如通过支持企业用人民币进行结算等方式.
行长李若谷此前透露,今年1至5月份,进出口银行共发放贷款400亿元人民币左右,占全年贷款额度的近50%.贷款主要投向包括船舶、发电设备等在内的装备制造业以及海外承包工程等领域.
刘连舸在大连时并对媒体表示,国家进出口银行在利比亚的贷款风险是完全可控的,除了保单的恶意索赔,其它方面包括很多企业做了充分的准备,损失没有像外界渲染的那样.
"进出口银行在利比亚的投资贷款大概有十几亿人民币,提供的担保总共不到5亿美元."他在参加会议时表示.(完)
--审校 屈桂娟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京2月4日 - 中国工业和信息化部周六发布行政处罚决定书，对金华青年汽车制造有限公司、重庆力帆乘用车有限公司和郑州日产汽车有限公司等七家车企因涉及新能源车骗补进行行政处罚，包括暂停其申报新能源汽车推广应用推荐车型资质等。
路透北京2月4日 - 中国国务院周六发布全国国土规划纲要（2016-2030年），提出落实节约优先战略，坚持陆域开发与海域利用相统筹；到2030年，国土开发强度不超过4.62%，城镇空间控制在11.67万平方千米以内。