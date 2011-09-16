中国要建化学品环境污染责任终身追究制--官员

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京9月16日电---中国环境保护部副部长张力军表示,中国要强化污染责任追究和处罚,建立化学品环境污染责任终身追究制;自今年9月15日起,停止受理在工业园区外新建、改建、扩建危险化学品生产、储存项目申请.
新华社周四晚间报导引述张力军称,要建立化学品环境管理长效机制,2013年底前完成危险化学品环境管理登记工作,对不按规定履行登记义务的企业,除给予处罚外,将在环评审批、上市公司环保核查和安排环保专项资金上受到制约.
"相关企业造成群发性健康危害事件或重特大环境安全事故和环境污染的,要从其立项、审批、验收和监管等各个环节,以及化学品生产、储存、使用、经营、运输及废弃处置的全过程,依法依规对当地政府及其有关部门、企业责任人员问责."他说.
低廉的违法成本让肇事者变本加厉,环境污染事件层出不穷.今年6月4日以来,位于渤海中南部海域的蓬莱19-3油田连续发生溢油事故.截至9月6日,溢油累计造成5,500多平方公里海水污染,给渤海海洋生态和渔业生产造成严重影响.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。