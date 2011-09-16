瑞银违规交易员被捕 致损失20亿美元

* 交易员违规交易导致亏损

* 周四一早在伦敦被捕

* 瑞银称或致第三季亏损

* 瑞银股价收低10.8% * 重建投行业务的努力受挫

路透伦敦/苏黎世9月15日---瑞银集团UBSN.VX称,进行违规交易致使该行亏损约20亿美元的交易员已在伦敦被捕,知情人士称,该交易员是现年31岁的Kweku Adoboli.

该消息人士周四对路透称,Adoboli晚间在瑞银伦敦办公室因涉嫌欺诈被捕.Adoboli在LinkedIn上的个人资料显示,其担任上市交易基金(ETF)和Delta 1产品交易部门主管.

瑞银称,该行是在周三下午发现这一问题,但没有详细说明所涉及的交易.警方称,他们在接到该行报案两个半小时後的周四0230GMT逮捕一名男子.

伦敦金融城警官Ian Dyson对记者称:"这名男子已被带到伦敦金融城警局接受讯问,他仍在羁押中,警方正继续调查此事."

毕业于诺丁汉大学(University of Nottingham)计算机科学与管理专业的Adoboli被以前的房东形容为一个好房客.直到前不久,他一直居住在伦敦东区瑞银办公室附近一套每周租金1,000英镑的公寓中.

一名瑞银发言人称,"我能证实,一名瑞银员工已经在伦敦因与声明有关的原因被捕."此前该行公布了损失.

瑞银股价挫跌至2009年3月以来的最低收盘位,当日收低10.8%.此前该公司表示,这次违规交易可能导致第三季亏损.这对瑞银而言犹如一记重击,因历经数年危机之後,该行正竭力重塑信誉.

上个月该行宣布成本削减计划,将裁减3,500个岗位.此次交易损失实际上抵消了该行原本打算从节本计划中节省的20亿瑞郎(23亿美元).

此项交易亦威胁到瑞银投行业务的未来发展.在该行受到信用危机重创遭遇巨大亏损以及爆出其帮助美国富有客户逃税的丑闻後,瑞银集团执行长格鲁贝尔将投行业务视为大范围重组的一部分.

这一事件也令瑞银和此行业先前宣称此类事件已成过去的说法不攻自破.

瑞银表示,违规交易没有影响到客户仓位.瑞银计划于11月17日举行投资者日活动,预计届时将宣布针对投行业务的重大整改计划.

该行在声明中称,"这件事尚在调查中,不过瑞银目前估计交易损失约为20亿美元."

截至6月末,瑞银投资银行部门共有近1.8万名员工,其中大部分在瑞士国外,特别是伦敦和美国.

"这表明银行目前所有智能系统,特别是在金融危机後,仍不能令人高枕无忧,如果有人故意绕过这些系统的话,"卡斯商学院的客座教授Chris Roebuck说.

"这将再一次在那些身为瑞士人的多数股东面前证实,投资银行并不是'守规矩的'银行业务,就像私人银行业务一样."

客户对瑞银的信心今年才开始恢复,此前其投行部门持有的不良资产出现巨额亏损,瑞银在2008年不得不接受瑞士政府的救助.瑞银以往曾多次出现重大风险管理问题,之後又多次承诺修补风险体系.

**宛如法兴违规交易案重演**

若瑞银投行业务亏损,恐将令私人银行的高端客户进一步流失.作为瑞银核心业务的财富管理业务曾排名全球第一,现已落到第三.

高盛分析师Jernei Omahen和Peter Skoog在报告中写道:"这次损失可以大大影响到人们对瑞银私人银行的看法,从而影响其未来经营趋势."

"因此,今天的消息给大幅缩小投行规模提供了更多理由(和压力)."

这一消息还引起市场的质疑.

就在2008年,法国兴业银行(SOGN.PA)交易员Jerome Kerviel的违规交易曝光,亏损高达67亿美元.

Kerviel与Adoboli在丑闻曝光时都是同样的年纪,并且都从事所谓的Delta 1产品交易,该衍生品紧密追踪标的证券走势,让持有者可以很轻易地建立多种资产类别敞口,股权互换、远期、期货和ETF均属于此类产品.

"这种事情仍有可能发生实在是太让人吃惊了,"ZKB交易分析师Claude Zehnder称,"他们的风险管理显然存在问题.即便这次数额不是很高,仍再次削弱了信心,对瑞银不利."

瑞士金融市场监管机构FINMA称,已了解这一案件,正与瑞银密切沟通.一名监管消息人士称,英国金融服务监管局(FSA)在与瑞士当局紧密接触.

**高层变动**

瑞银过去两年都在试图重建金融危机中几近崩溃的投行业务.在美国次贷证券上损失惨重让瑞银不得不向政府求援.

格鲁贝尔和投行部门主管Carsten Kengeter招聘了数以百计的交易员,以促进债券业务.

几名分析师称,此次事件可能使Kengeter遭受猛烈抨击,格鲁贝尔可能迟早要下台.

Helvea分析师Peter Thorn指出:"格鲁贝尔已经把瑞银从崩溃危险中解救出来,所以他的主要工作已经完成了.他的离去只是时间问题.如果这意味着他会走得更早,也不会令情况改变太多.但瑞银却是多少处于灾难之中,矛头将对准Kengeter."

前德国央行总裁韦伯将于5月加盟瑞银董事会,并于2013年接任董事长.(完)

--编译 程琳;审校 郑茵/徐文焰

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