佩林对明年是否参选仍感到困惑

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透华盛顿9月15日电（记者 Steve Holland）---莎拉・佩林目前正感到进退两难。
她可利用自己感染力十足、争强好胜的个性加入选战，角逐共和党2012年总统候选人资格。
佩林是共和党现今唯一一位可在如此晚的时刻启动选战的重要人物，并已表示本月底将做出决定。
但是如果决定加入竞选队伍，佩林将面临新一轮舆论攻势，2008年参加副总统竞选时围绕她及其家庭的负面关注恐会重演，那将勾起她痛苦的回忆。
佩林先对此已有体会。一名资深政治写手推出新书，无端指摘这位前阿拉斯加州州长。
虽然负面新闻可能会激起支持者们对佩林的同情，但是也会有损她在更广大选民群体中的形象，令人质疑她是否具备叫板奥巴马的竞选能力。
有迹象显示她不会参选。这包括她本周接受《福克斯新闻》采访时所传递的信号，她表示享受自己不是候选人所具有的影响力。
48岁的佩林说道，“人在那里，对一些必须要说的事情，发表演讲，作个声明，然後第二天看一些候选人在那里讨论我们刚刚说过的事情，（这一过程）我乐在其中。”
而且，佩林能用的资源已经不多，为爱荷华与新罕布什尔等投票较早的州竞选造势团队打基础有难度。很多精兵干将已被其他候选人选中，而共和党距离初选投票启动仅剩四个月。（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌/程芳
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路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
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