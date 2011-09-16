利比亚款待英法领导人 临时政府军包围卡扎菲老家

路透的黎波里/班加西9月15日电(记者 Joseph Logan/Emma Farge)---利比亚对支持反抗力量的法国和英国领导人进行款待，与此同时，新政府军队包围了卡扎菲的老家苏尔特(Sirte)，准备将胜利进行到底。

法国总统萨科齐和英国首相卡梅伦访问的黎波里。他们对反抗力量的支持或许会为他们换来与利比亚的商业合同。

与此同时，“国家过渡委员会”(NTC)的部队袭击了卡扎菲出生地、位于的黎波里东部450公里的苏尔特，他们在那里将面临效忠卡扎菲武装的顽抗。

“国家过渡委员会”军事发言人Abdulrahman Busin表示：“他们现在已进入了苏尔特，他们从东、南、西及沿海岸联合推进，但我不确定他们已推进至何处。”

经历了近七个月的战斗後，在北约空袭的帮助下，“国家过渡委员会”的部队控制了利比亚产油区和首都的黎波里等多数地区。

在曾为反抗力量据点的班加西，萨科齐和卡梅伦在当地的自由广场受到了热烈欢迎。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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