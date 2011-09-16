贾利勒称未来协议优先考虑外国盟友

利比亚临时政府“全国过渡委员会”主席贾利勒周四在首都的黎波里举行的新闻发布会上发表讲话表示，未来协议将优先考虑内战期间的外国盟友，并警告部分现有合约将接受贪污审查。英国首相卡梅伦和法国总统萨科齐也出席了发布会，他们是卡扎菲倒台後首批来访的外国领导人。路透