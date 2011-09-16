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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 16日 星期五 12:25 BJT

欧盟未承诺给予中国市场经济地位

欧盟执委会发言人汉森周四在例行的新闻发布会上表示，欧盟执委会主席巴罗佐尚未就给予中国市场经济地位作出任何承诺，“巴罗佐主席和温家宝总理最近的交流并未与此相关。”中国国务院总理温家宝周三表示望欧盟承认中国完全市场经济地位。图为巴罗佐9月14日在一次会议上。路透

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