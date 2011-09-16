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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 16日 星期五 11:59 BJT

交易员违规导致瑞银损失20亿美元

瑞银集团周四表示,一位交易员未经批准违规交易,导致约20亿美元损失,可能造成该集团第三季亏损,但没有客户的仓位受到影响.其发言人拒绝透露更多细节. 瑞银投行业务出现损失,可能吓走财富管理客户,从它的核心业务--私人银行业务中撤离.路透

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