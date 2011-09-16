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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 16日 星期五 12:03 BJT

中国10月起实施节能汽车推广补贴新政策

中国财政部周五称,10月1日起实施新节能汽车推广补贴政策,燃料消耗量限值门槛提高,补贴标准仍为一次性3,000元人民币定额补助,现行节能汽车推广补贴政策执行到2011年9月30日. 2011年起中国相继取消了"购置税减免政策"、"汽车下乡政策"和"以旧换新政策"三大鼓励汽车消费财政补贴政策.路透

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