财政部：10月起实施节能汽车推广补贴新政策

路透北京9月16日电---中国财政部周五称,10月1日起实施新节能汽车推广补贴政策,燃料消耗量限值门槛提高,补贴标准仍为一次性3,000元人民币定额补助.

财政部网站刊登的新闻稿称,现行节能汽车推广补贴政策执行到2011年9月30日,为继续引导和鼓励汽车生产企业加大节能技术研发投入,逐步降低油耗水平,对现行节能汽车推广补贴政策进行调整.

通过新旧规定对比,整车整备质量小于或等于750公斤,两排及以下座椅且装有手动挡变速器的车辆百公里油耗标准由原来的5.2升提高到4.8升,三排或三排以上座椅或装有非手动挡变速器的车辆,百公里油耗标准由原来的5.6升提高到5.2升.

同时在综合燃料消耗量限值方面,新规亦大幅简化.

本月初,在2011年中国汽车产业发展国际论坛上,财政部建设司处长向弟海表示,新的补贴政策核心的变化就是将补贴的门槛提高,要求入围财政补贴的车型百公里平均油耗从现行的6.9升下降到6.3升,单车补贴3,000元的标准并没有变化.

向弟海表示,该政策将使节能汽车市场占有率大幅提升,汽车市场结构发生积极的发展,1.6升及以下乘用车的型号由推广前的101个,增加到目前的400多个.

业内人士预计,此举将使市面上大部分享受节能补贴政策的近七成原"节能车"将不再享受政策的优惠,尤其是自主品牌将受到新政的正面冲击.

2011年起,中国相继取消了"购置税减免政策"、"汽车下乡政策"和"以旧换新政策"三大鼓励汽车消费财政补贴政策.(完)

欲了解更多详情,请点选中国财政部(www.mof.gov.cn)

欲参考"节能产品惠民工程"节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则,请点选(here)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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