16日午间分析：沪指早盘弱势反弹

受昨夜美股连续四日反弹，今日A股市场早盘呈现弱势反弹态势。早盘沪深两市股指高开，随後一度上行，但是由于市场谨慎情绪较浓，同时指数上方压力较大，沪综指探至2500点後震荡回落，午盘沪综指报收于2489.39点，上涨0.42%。

笔者认为，隔夜欧美股市大涨的主要原因是欧洲央行宣布联手美联储及另外三国央行，向欧元区银行体系提供美元流动性支持，提振了市场情绪。受此提振，亚太区股市今日均表现不错，不过，对于A股而言，目前外部因素对大盘走势的影响力趋弱，国内因素才是决定股指走向的关键因素，预计大盘短期内难以摆脱弱势。（完）