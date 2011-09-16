16日午间分析：沪指早盘弱势反弹

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受昨夜美股连续四日反弹，今日A股市场早盘呈现弱势反弹态势。早盘沪深两市股指高开，随後一度上行，但是由于市场谨慎情绪较浓，同时指数上方压力较大，沪综指探至2500点後震荡回落，午盘沪综指报收于2489.39点，上涨0.42%。
笔者认为，隔夜欧美股市大涨的主要原因是欧洲央行宣布联手美联储及另外三国央行，向欧元区银行体系提供美元流动性支持，提振了市场情绪。受此提振，亚太区股市今日均表现不错，不过，对于A股而言，目前外部因素对大盘走势的影响力趋弱，国内因素才是决定股指走向的关键因素，预计大盘短期内难以摆脱弱势。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。