全球主要央行将联合向商业银行提供三个月美元融资

全球主要央行将联合向商业银行提供三个月期美元贷款,以防货币市场在欧债危机中运转失灵. 欧洲央行周四称,将在10-12月期间实施三次固息资金操作,满足银行所有美元需求,以缓和年尾前後任何可能出现的融资紧张情况. 英国、瑞士与日本央行也将有类似的同步行动。路透