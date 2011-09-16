“无痛”希腊违约之说恐属痴人说梦

* 部分欧盟人士称,希腊违约已不再是禁忌话题

* 支持者多引用阿根廷宣告违约後的成长表现为范例

* 多位分析师称希腊违约不可能风平浪静

记者 Stephen Brown/Philip Blenkinsop 编译 张明钧/程琳

路透柏林/布鲁塞尔9月15日电---部分欧洲政界人士表示,应该讨论让希腊债务"有秩序"违约的议题,但以史为鉴,除非欧元区领导人同意先做好准备工作,并为银行筑起防火?,否则只怕会天下大乱.

那些支持让希腊违约的评论家认为,其他选项只是推迟这无可避免的结果,他们通常会引用2002年阿根廷宣告违约、以及之後的强劲经济成长做为论述基础,称这并非必然会造成太大磨难.

"若欧洲把我们当成范例,那麽他们所面临的问题可能比我所想的还严重,"布宜诺斯艾利斯分析师Aldo Abram表示,他想起当时宣布史上最大主权债务违约的总统为Adolfo Rodriguez Saa,其任期仅有短短一周,当时阿根廷在一个月内就换了四任总统.

Abram指出,若希腊和阿根廷一样孤注一掷地走上贬值及突然宣告债务违约之路,"则他们将会沦入贫穷境地,且会见到银行体系瓦解."

欧洲各国领袖对于希腊不会违约信心满满,更不用说撤出欧元区了,他们希望各国国会能够批准希腊第二套援助方案,但希腊至今仍未能达到取得援助所需达成的改革要求.

有了民间债权人的参与,欧洲金融稳定机构(EFSF)已经获得强化,而未来形同常设机构的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)将自2013年中起接手,其目的均旨在避免出现任何重整的需求.

但由于希腊无法达成欧盟及国际货币基金组织(IMF)所设下的纾困条件,德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)建议无需再将希腊"循续破产"视为禁忌话题.

罗斯勒为执政联盟中小党自由民主党(FDP)的党主席,他的一番谈话遭到总理梅克尔的谴责.

但违约的可能性挥之不去,反对者与认为无可避免将走向此路的人都认为,违约将不会是个平和顺利的过程.

"希腊势必得违约."Hayman Capital管理合夥人Kyle Bass在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示.他并称,"全世界似乎都认为他们将会有秩序地违约,但这档子事我从未见过."

"就我所知,人类史上从来没有一个国家能够有秩序地违约."梅克尔阵营的资深国会议员Michael Meister表示."当有人畅言违约议题时,只会造成失控且无序违约的风险增加."

"若我们允许希腊失控违约,意大利、西班牙及法国等国家又会遭受何等冲击呢?"德国国会保守派领袖Peter Altmaier问道.

**为违约做好准备**

赞成违约一方的答案是,不做好违约准备,风险更高.阿根廷央行总裁Mario Blejer、2008年诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼,以及国际基金经理人索罗斯都在这一阵营.

索罗斯撰文称:"在这样的环境下,有序违约或暂时退出欧元区,也许要好于长时间的苦痛.但目前对此却毫无准备."

索罗斯写道,欧洲不仅要为希腊违约和退出欧元区的可能性做好准备,甚至要为葡萄牙,或许还包括爱尔兰做好准备,做法是保护银行及其存款,阻止主权债务危机蔓延到其它欧元区成员国.

10年前阿根廷债务危机发生时,对该国将解除长达10年钉住美元汇率机制的臆测令银行遭受挤兑,迫使政府孤注一掷禁止储户取现,带来灾难性後果.

阿根廷危机是发生在汇率贬值之後,而非之前,尽管随後上台的庇隆(Peronist,裴隆)政府在大宗商品价格大涨基础上推动经济强劲增长,但直到2005-2010年阿根廷才开始进行大规模新债换旧债的交易.目前国际债市仍将其拒之门外.

在欧洲坚决排除希腊脱离欧元区这个选项的情况下,最糟糕的情景是出现毫无防备的违约,然後是货币贬值,德国央行理事梅斯特警告称这将是"绝对致命的一击".

希腊可没有大豆出口来帮助其走出困境,货币贬值会推升进口成本,违约又会摧毁信用,国内需求将奄奄一息.

德国商业银行首席分析师Joerg Kraemer称:"谈论主权有序违约是在误导.对这个国家本身而言这肯定会导致经济混乱."

ING分析师Carsten Brzeski也谨慎指出,像阿根廷那样突然宣告违约,会带来"面临成百上千起官司的风险",但"若与包括银行和对冲基金在内的所有债权人坐下来协商,可能需要好几周时间,意味着好几周内都会面临不确定性和危机蔓延的问题."

智库Bruegel主管Jean Pisani-Ferry称,希腊的状况极不稳定,违约很可能在无序状态下发生,这给"希腊留在欧元区内的能力画上了问号".

Aldo Abram表示,欧洲最好是研究一下乌拉圭在2003年以自愿为基础进行的新债换旧债交易,当时该国延长了债务期限,有90%的债权人参与其中.这个阿根廷的邻国当年就被国际债市重新接纳.

要采用这个办法,前提是某些人认识到希腊无法偿还债务.而目前,欧洲还在继续敦促希腊兑现改革诺言,世界上其它国家还在祈祷这个策略能够奏效.(完)

--译文审校 李爽

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