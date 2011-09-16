美拒绝对台出售新型F-16战机--报导

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透9月16日电---《华盛顿时报》报导称，美国总统奥巴马决定不向台湾出售新型F-16战机，但将向台湾提供42亿美元的其他武器和装备。
报导援引美国政府和国会官员的话称，政府将于周五晚些时候就此呈报国会。
报导称白宫拒绝就此置评。记者暂时未能联系到台湾官员置评。
奥巴马政府曾表示，将于10月1日前就台湾求购66架新型F-16战机事宜作出决定。
2006年以来，美国一直在对台出售F-16 C/D战机问题上闪躲不明，显然是为了避免激怒北京政府。
《华盛顿时报》称，奥巴马政府提出的对台军售一揽子计划中，包括用来升级台湾F-16 A/B战机的武器和装备。(完)
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)