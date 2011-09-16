《Saft专栏》指望金砖国家救援欧洲不过是黄粱一梦

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 李爽/肖群英

路透阿拉巴马州亨茨维尔9月15日电---不要指望新兴大国可以助欧元区一臂之力.巴西、俄罗斯、印度和中国会动用其部分外汇储备,买入疲弱欧元区国家债券的想法似乎有一定合理性,但这种情况不大可能出现,即便采取这种办法,能够奏效的可能性也微乎其微.

巴西财政部长曼特加周二证实,金砖国家下周参加9月24日召开的国际货币基金组织(IFM)会议前,将在华盛顿会面,讨论援助欧洲问题.这个想法起码可以自圆其说,其思路就是,若经济依赖出口的金砖国家在民间投资者不愿涉足的领域挺身而出,帮助欧洲避开货币联盟和银行业危机,那麽也可以免除自身受到的痛楚.

尽管可以认为金砖国家将把购买欧洲债券的可能性作为谈判筹码,而且他们也应该这样做,但这场危机的实质是全球需求不足且各国过度负债,而这一举措对于解决上述问题恐怕无能为力.

迄今为止,只有巴西一国热衷于这一想法.印度对此不冷不热;俄罗斯指出,其储备中已经包括逾2,500亿美元的欧元计价债券,进一步增持空间不大;中国则一边在踢皮球,同时又希望提高贸易地位.

金砖国家不太可能根据其他人的某种看法而决定是否救助意大利或者德国,这与欧洲似乎难以自救的原因有着诸多共通之处:过分考虑自身得失与国内政治纷争,压过了进行合作的意愿,进而熄灭了获得更好结果的希望.

出于种种充分的理由,中国和俄罗斯不仅十分关切欧元崩溃会对其出口产品需求的影响,还担心其砸下真金白银希望支持欧元区的努力恐将落空,因为就连欧元区自己都无法做出确保继续生存的必要决定.

"我们希望了解欧盟自己会采取哪些举措,他们会选择哪种方案:希腊债务违约还是不违约?他们的援救对象是谁:银行还是政府?"俄罗斯总统梅德韦杰夫首席经济顾问Arkady Dvorkovich周三对路透表示.

对错症,下错药

此外,即便金砖国家通过大规模购买欧元区二线国家公债,能为解决实际是政治问题的财政管理难题争取一些时间,却也可能导致欧洲从资本输出地转变为资本输入地,从小额贸易顺差变成贸易逆差.

"这意味着欧洲经济增长放慢,因为德国需要贸易顺差来拉动经济成长,而西班牙的贸易逆差已经很严重,无法再承受状况的进一步恶化,"北京大学教授Michael Pettis指出. "用经济增长放慢的代价换来一两年的时间,好让欧洲能继续加重债务包袱,这真的是个好主意吗?"

这恰恰是问题的核心:欧洲需要化解而非加重债务.这能够通过某种形式的违约,如果你喜欢也可以称为大赦,或借助通货膨胀来实现.更多债务展期,或通过获得经济不太发达国家的帮助加以掩饰将无助于问题解决;特别是,这只会导致欧洲实施更多撙节计划,其结果是经济成长被削弱,令债务问题更加积重难返.

Ashmore投资管理公司研究主管Jerome Booth指出,他称之为"金砖国家援助"的构想,实际上是舍本逐末.

"新兴市场能帮助发达国家的最佳方式是扩大全球总需求,"他在致客户的研究报告中写道.

"在不引发通胀的前提下实现这一点的方法,就是由新兴市场兴建耗资数以万亿美元计的基础设施项目.应当鼓励欧盟和美国的基金参与其中,这可能也有助于提高透明度和减少无效浪费.但是这一设想似乎尚未付诸讨论."

对于欧元区而言,剩下的问题是明确界定将要帮助谁,帮助的原因以及方式.最好的选项或许是向银行业挹注大量资本金和减计劣质借款者的债务,以及几乎肯定要将多家银行置于政府管控下.

问题在于,既然欧元区似乎不能就采取共同行动达成一致,而德国承担很大一部分救助费用,最终的结果可能是由欧元区成员国单独进行,而各自为政的减债过程几乎无疑暗示着,欧元区将无法以目前的形式继续存在.(完)