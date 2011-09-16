奥巴马就业计划是"假冒伪劣的"经济振兴政策--众议长

路透华盛顿9月15日电---美国众议院议长贝纳(John Boehner)周四将奥巴马总统的创造就业计划斥为"假冒伪劣的"经济振兴政策,并表示不可能通过增税来弥补美国的预算赤字.

他呼吁国会"超级委员会"在力求削减美国赤字的同时,考虑进行税收改革,做到既不提高税率(也就是不增加税收)又能弥补财政缺口.

贝纳在华盛顿经济俱乐部发表的这番讲话可以看作是共和党经济方针的一篇综述.美国国会正忙于讨论如何降低9.1%的失业率和削减国家债务.

贝纳的言论暗示奥巴马的提案如果保持现有的形式,不大可能获得国会通过.

贝纳认为有机会找到共同点,同时又间接批评了其他资深共和党人表示会支持的临时减税提案.

他抨击那些"短期招数",并表示如果企业对政府的其他政策感到担心,那麽对雇佣新员工的企业给予税收优惠也不会起到什麽作用.

"我们应该实话实说.要消除美国就业增长的障碍,需要一些刺激经济成长的政策,总统的提议是这些政策的'假冒伪劣品'."贝纳表示.

他认为,新成立的国会两党"超级委员会"应该尽力简化税收制度,以便未来10年内令年度预算赤字削减至少1.2万亿美元.

但他说,改革不应增加政府税收,超级委员会要想削减赤字,应该把重点放在削减支出和福利改革方面.

贝纳稍後在CNBC表示,改革中应该把所得税和个人税的最高税率从目前的35%降低到25%.(完)