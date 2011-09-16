黄金的过山车式行情远未结束

3月10日在布加勒斯特拍到的黄金。 REUTERS/Bogdan Cristel

* 投资者的紧张情绪减弱,金价在1,800美元上方阻力重重

* 金价大幅波动,表明金融市场面临的压力日甚

* 作为避险工具,金价走势震荡但并未崩溃

记者 Amanda Cooper/Jan Harvey; 编译 王翔琼/隋芬/艾茂林

路透伦敦9月15日电---未来数周,黄金市场将面临更多剧烈波动,因多空双方围绕金价走向僵持不下,投资者在每盎司1,800美元上方对黄金的信心开始动摇,决策者也在采取孤注一掷的措施来稳定经济.

自瑞士央行上周意外决定将瑞郎与欧元汇率挂钩,并无限量购入外币以遏制瑞郎升势以来,黄金投资者经历了一波大起大落的过山车式行情.

瑞士央行的举措引发金价的新一轮震荡,在此之後,金价在逾100美元的区间震荡交投.过去数周,金价在几分钟内急速涨跌50美元的走势并不鲜见.

"我认为金价将走高,但不排除向下修正逾100美元的可能,尤其是在美元进一步走强的情况下,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称,"短期可能需要相当强劲的买兴."

全球各地的金融市场都经历着极端的价格波动,因投资者愈发对欧元区领导人解决区内债务危机的能力失去信心.债务危机已席卷希腊、葡萄牙和爱尔兰,目前正在威胁意大利和西班牙.

此外,许多美国经济指标表明增长正陷于停顿,而与此同时,美国联邦储备委员会(美联储)在誓言维持近零利率,并购买数万亿美元的公债之後,手头可用的政策工具不断减少.

这些问题已是老生常谈,目前为止一直利于黄金,推动金价在本月稍早触及每盎司1,920美元上方的纪录高位.不过鉴于金价处在前所未见的高位,如此极端的不确定性正令投资者焦虑不安.

"如果你同意我们的看法,也认为泡沫正在形成,那麽你预计会看到金价的波动性还会大幅上升,并推动价格到达顶峰."Natixis分析师Nic Brown表示.

"金融市场的运行就是这样,它们在最终达到不可持续的高位前,走势难免会变得愈发震荡."

**价格起伏**

今年黄金的高低点价位相差逾600美元,从绝对差值来看,至少是1960年代以来最大,不过今年金价32%的波动幅度仍低于1980年的42%,当时金价也曾突破纪录.

黄金与股市的走势已变得更趋正相关,意味着金价比以往更倾向于随股市而动.

衡量股市波动的指标--波动率指数VIX接近于2009年全球金融危机以来的最高位.由此来看,若金价也受到同一种力量的左右,就并不稀奇了.

更让投资者担心的是,黄金打破了与美元等资产的传统关联,这导致其下一步走势更难预测,也正将黄金进一步推向目前很多人所说的泡沫区域.

德意志银行大宗商品分析师Michael Lewis称:"我们很可能会遭遇这种严重动荡的情形.债务水平很高...我们认为欧洲的流动性问题会继续存在相当一段时间,因此整个系统的不稳定性大大增加."

"自债务危机发生以来,这种高波动性的阶段出现得越来越频繁."他表示.

**震荡而已,并非崩盘**

任何市场上演急涨急跌行情,都会让短线交易商感到激动,但多数投资者往往会焦虑不安,不敢大举押注是涨还是跌,这样就强化了成交清淡与价格震荡加剧的恶性循环.

芝加哥商业交易所(CME)等交易所已大幅上调黄金期货和期权交易保证金要求,投资者持仓成本升高,争相减仓,导致金价加速下跌.

尽管这样,再加上数轮获利了结操作,金价还是没有崩盘.虽然波动率上升,但目前黄金卖盘规模甚至远远够不上第三季初的买盘大.

黄金持有成本增加,以及高波动率带来更大风险,并没吓退买家,尤其是瑞士央行干预以後,瑞郎实际上已经从避险资产名单中剔除.

不论如何,在如今货币、商品和股市通通走势挣扎,难以寻获明确方向的大环境下,黄金仍被视作投资佳选.但这并不是说,金价就不会出现惊心动魄的修正.

"买家仍在逢低承接,但目前看起来多头需要有点耐心,"丹麦盛宝银行的Hansen说.(完)