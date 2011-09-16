IMF总裁认为持续复苏仍可能--报载

路透法兰克福9月16日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,经济持续复苏的选择缩窄.

"我认为有可能实现持续复苏,但这条路比之前缩窄,而且还在继续缩窄,"她在德国商报(Handelsblatt)发表观点称.

不采取果断举措,大型经济体将会面临摔跟头的实质风险,而非继续前行.

拉加德说,各个国家、欧洲银行业者和美国民间部门仍面临诸多不确定性.(完)