IMF总裁认为持续复苏仍可能--报载

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透法兰克福9月16日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,经济持续复苏的选择缩窄.
"我认为有可能实现持续复苏,但这条路比之前缩窄,而且还在继续缩窄,"她在德国商报(Handelsblatt)发表观点称.
不采取果断举措,大型经济体将会面临摔跟头的实质风险,而非继续前行.
拉加德说,各个国家、欧洲银行业者和美国民间部门仍面临诸多不确定性.(完)
--编译 李爽; 审校 隋芬
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
路透伦敦2月3日 - 欧洲股市周五收高，结束走势反复的一周，因企业季报良好和经济数据强劲提供支撑，但金属价格下跌打压矿业股走低。