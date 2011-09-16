《阳歌专栏》京东商城不出意料放缓IPO进程

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**京东商城放缓IPO进程**

仅在一周前，京东商城透露称将加速赴美上市融资50亿美元的计划，但或许是意识到没人买账的现实，据中国媒体报导称，京东商城已决定放缓IPO进程。对于我和其他关注中国企业赴美上市热潮迅速降温的人来说，感到惊讶吗？一直关注我的专栏的读者都知道，答案绝对是否定的。除非京东商城资金链断裂或市场环境明显改善（在明年下半年前都不太可能发生），否则京东商城无限期搁置IPO计划，我一定都不会感到惊讶。

近期报导援引投行人士的说法巧妙指出，京东商城甚至不打算在明年第二季度前进行IPO。上述消息人士上周称，京东商城正在选择承销商，暗示其最早今年底将进行IPO，此话引发市场骚动。这些投行消息人士现在却说，京东商城因财务不完善，将进一步推迟IPO时间，明显是指京东商城尚未盈利的事实，先前有人预计，甚至到2012年，京东商城可能都无法实现收支平衡。

鉴于中国电子商务市场竞争激烈的现状，如果京东商城将盈利时间点再推迟一年，即最早2014年才有望实现大幅盈利，我不会对此感到惊讶。如果确实如此，我认为，假如中国互联网泡沫破裂後，京东商城还在运营的话，该公司IPO将推迟到2013年或之後进行，融资规模也将远远小于50亿美元，

一句话：京东商城以大规模IPO计划，笨拙试探市场，但感兴趣者寥寥无几，迫使其推迟IPO计划至2013年或之後。

**完美世界调降财测释放行业预警信号**

就在中国互联网泡沫即将破灭的议论不断之时，极具创新性和外向型的在线游戏运行商--完美世界PWRD.O最近下调财测，看似是对互联网泡沫忧虑的印证。该公司最近公布的预测显示，第三季度营收预计为7.2亿元人民币左右，较三周前预测的7.8亿元下降近8%。

完美世界称新制定了“放缓”战略以延长游戏产品的生命周期，但这没有对股价形成支撑，声明发布之後该公司股票在Nasdaq市场下跌了20%。华尔街对其他中国在线游戏公司股票的反应好坏参半，搜狐畅游和网易的股价都下跌了5%以上。盛大游戏下跌1.1%，跌幅相对较小。

到目前为止，我没有真正谈起中国的互联网泡沫是否会影响到在线游戏公司。这个行业的大部分营收来自年轻的游戏玩家，他们与更加主流的在线购物网站的客户不同，後者易于接受天花乱坠的宣传，可能加速电子商务和团购网站的泡沫化。

与电子商务市场相比，最近在线游戏市场增长则更加理性，在过去一年里吸引的投资也远小得多，因此，我认为仅仅根据这一次财测下调尚不足以说明，在线游戏行业发展将出现修正。但是，其他大型公司若发布一两个类似声明，将无疑说明这个行业的危机临近，尽管在线游戏行业增长率更加合理，由于大量公司争夺相对较小的在线游戏收入，业界也充满竞争压力。

一句话：完美世界调降三季度营收预测，发出在线游戏行业令人忧虑的信号，不过要说更大范围的变动即将来临也还为时尚早。（完）

编译：黎黎/王凤昌 发稿：王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。