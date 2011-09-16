中国出手救欧洲 能否换得完全市场经济地位？

路透北京9月15日电(记者 Don Durfee/Michael Martina)---中国敦促欧盟承认中国完全市场经济地位，更多是看重其政治意义而非经济意义，但专家怀疑中国未必能通过购买欧债达到这个目的。

中国国务院总理温家宝周三在达沃斯论坛演讲时表示，中国愿意扩大对欧洲投资，同时也希望欧洲承认中国完全市场经济地位。

其中利弊一目了然，欧洲承认中国的市场经济地位，可换得中国提高其外汇储备中欧元资产的比重。中国外汇储备多达3.2万亿美元。

但分析人士称，中国反正得继续购买欧元区债券，而欧盟则不大可能满足中国的要求，虽然这个要求其实也是形式大于实质。

对外经贸大学金融学院院长丁志杰称：“我们不能说，只有市场经济地位获得(欧洲)认可，中国才会购买欧债。中国只要认为有必要，就会投资。”

中国寻求国际社会承认其市场经济地位已非一朝一夕。自2001年加入世界贸易组织(WTO)以来，中国一直在作这样的努力。而等到2016年，中国就可自动获得市场经济地位。

西方国家常常指责中国人为压低人民币汇率，提高出口价格竞争力。此外，欧美制造业者还抱怨中国出口商故意以低于成本的价格倾销产品，以将西方竞争对手挤出市场。

在这类反倾销案中，欧洲可以拿中国出口价格与其他国家的投入价格比较，证明中国出口价格过低。但若承认了中国市场经济地位，就只能以中国的投入价格与出口价格对比。

不过温总理的前述愿望要实现并不容易。

首先难以证明中国确实是市场经济。在中国，政府干预经济的色彩仍很浓，一些行业被国有企业与国家信贷分配主导。

欧盟贸易事务发言人克兰西(John Clancy)在给路透的电邮中说：“在中国，市场规则和法律在中央和地方层面执行的步伐，取决于国家。因此，中国何时获得市场经济地位认可，其实主要取决于中国自身。”

而中国贯彻市场规则与法律的步伐近年来有所放缓，欧盟和中国外交人士暗示，反正再过五年中国就能自动获得市场经济地位，因此不再那麽急切地作出让步来换取市场经济地位。

其实中国对欧洲的出口商品中，仅有不到1%被课征反倾销税，因此是否承认中国市场经济地位，主要是政治考量而非经济考量。

但即便如此，也难说欧洲领导人是否会同意承认中国市场经济地位。

香港大学法学院林真龙教授指出，就算欧洲想承认中国市场经济地位，利益方面该怎样还是怎样。而想寻求中国资金援助的欧洲领导人，与最强烈反对放宽对华贸易限制的人，未必是同一群人。

中欧官员重要会晤前，列出的议程中常常包括市场经济地位和武器禁运等。而今年10月将举行中欧峰会。

不过，将购买欧洲债券与贸易让步挂钩还是头一回。

周三新华社时评指出，去年以来，中国购买了一些欧盟成员国的国债，紧急关头施以援手，而後者在承认中国完全市场经济地位问题上裹足不前，缺乏应有的诚意与公平之心。

但并非所有人都认为中国会大力向欧盟施压。对外经贸大学的丁志杰说：“我认为，购买欧洲债券与获得市场经济地位之间关联不大。”

欧盟一位发言人称，欧盟委员会主席巴罗佐与温家宝对话时，未将两者挂钩。

欧洲外交人士称，德国总理默克尔与法国总统萨科齐可能私下对中国许了诺，但目前欧盟尚未就是否承认中国市场经济地位达成共识。

中国可能继续投资欧洲，这主要有两个原因。首先，欧元区债务危机蔓延并恶化对中国无益。欧盟是中国最大贸易夥伴。

其次，中国也在设法推动外汇储备多元化。中国外储继续膨胀，而继上月美国信用评级遭调降後，中国更不愿意过多投资于美债，势必继续投资欧洲资产。

事实上，中国领导人对短期内能否获得市场经济地位认可，可能有非常清醒的认识。

中国人民大学国际关系教授宋新宁称：“我认为中国对解决这个问题没抱太大希望。这个问题不好解决，中国心里清楚。”

“大家都知道，是否获得完全市场经济地位，其经济意义不大，更多是政治上的象征意义。潜台词是‘你信不过我’。武器禁运也是这样。”

对外经贸大学中国WTO研究院的屠新泉博士称，中国国内民众也是个考量因素。

他说，中国政府希望欧洲作出友善姿态。反正过几年中国肯定会获得市场经济地位，所以对欧洲来说其实并不难，而对中国政府来说，可以借此平息国内一些对政府的批评声音。(完)

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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