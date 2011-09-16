路透北京9月16日电---中国股市沪综指周五再度冲高回落,终盘微幅收高.在市场流动性持续趋紧下投资者信心明显不足,量能萎缩令大盘欲振乏力.分析人士认为,目前股指缺乏向上动力,整固行情可能将持续到国庆节後.

沪综指收报2,482.343点,涨3.288点或0.13%;本周该股指累计跌0.62%,为连续第三周下跌.沪市A股成交额今日大幅萎缩至494亿元人民币,创逾14个月新低,此前低点为去年7月5日的429亿元.

"早盘市场对五国央行联手救市有积极回应,但由于目前流动性依然不够,投资者信心不足,因而市场缺乏上行动力."华西证券分析师曹雪峰预计,2,500点附近的整固行情可能将维持到十一国庆节後.

欧洲央行(ECB)周四表示,将在第四季与其它主要央行联合提供三个月期美元贷款,以缓和年尾前後任何可能出现的融资紧张情况.欧美以及亚太股市均出现较大幅度上涨.

曹雪峰并分析指出,目前宏观调控放松的可能性很小,较高通胀下,中国甚至会在很长一段时间内维持稳健的货币政策.

中国全国人大常委会原副委员长成思危周五表示,由于通胀持续高企,中国政策收紧可能要持续到明年.

分析师并表示,未来大型新股的发行上市可能会给市场短期资金面带来压力.三位消息人士周四确认,有望成中国年内最大的首次公开发行(IPO)项目--中国水利水电A股计划于下周启动路演,初定网上发行时间为9月26日.

沪深300指数9月合约尾盘报2,737.0 点,涨0.16%,成交量为16,004手.10月合约尾盘报2,739.0点,涨0.07%,成交量为181,880手.(完)