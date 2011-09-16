成思危称中国政策紧缩或延至明年

路透大连9月16日电---中国全国人大常委会原副委员长成思危周五表示,由于通胀持续高企,中国政策收紧可能要持续到明年.但与此同时,也需定向宽松,即放松对中小企业及高科技企业的贷款.

他在参加夏季达沃斯论坛间隙并预计,今年中国经济增速会略超过9%,CPI(居民消费价格指数)同比涨幅将逾5%.

"通胀还是相当高了,因为通胀超过5%,就不是温和了,所以我们还应该坚持(政策)紧缩."他称.

国家统计局上周公布的数据显示,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,自上月创下的37个月新高回落,但物价压力仍未根本缓解.当月工业生产、投资和消费同比增速均温和回落,基本符合预期并仍在调控范围内,显示中国经济正在软着陆,或为宏观调控争取更多空间.

对于可能将推行的地方政府单独发债试点,成思危认为,当地政府需要具有债务偿还能力,"它要有发债能力才能让它发,广东、浙江有这个能力.它没有能力发,最後也不是麻烦吗?"

中国金融时报此前报导,传闻多时的地方政府自行发行地方债券的试点终于启动.包括浙江、广东、山东等地在内的多个省份正在为发行地方债试点做准备.(完)