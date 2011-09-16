蒙古国引入的矿产战略投资者需协助进行基础设施建设--官员

路透大连9月16日电---蒙古国财政部副部长Ganhuyag Chuluun Hutagt周五称,蒙古在矿产方面引入战略投资者的原则,除需要後者协助矿业项目的运营外,还要协助进行相关基础设施的建设.

他在参加夏季达沃斯论坛间隙接受路透专访时称,"蒙古老百姓的意思很明白,矿产投资的估值要合理."

"他们把矿产卖给战略投资者,不但需要投资者协助管理,还要在像能源、铁路等基础设施建设,以及配套加工产业等方面给我们帮助,以减少我们对能源的依赖."他说.

蒙古国矿产等资源储量丰富,而中国作为其邻国资源却相对溃乏,尤其是面对经济的持续高速发展,资源约束日渐明显.

蒙古政府此前发布声明,由中国神华牵头的集团将获得蒙古Tavan Tolgoi煤矿项目西部Tsankhi区块的40%股权,所占份额高于其它竞购方.

对于新兴经济体共同面临的通胀压力,Ganhuyag表示无能为力,"由于进入蒙古的直接投资量巨大,对于蒙古经济的影响无法管理.我们对于控制通货膨胀没有什麽办法."

而蒙古货币目前亦处于升值通道,对此他表示,"货币升值对于产业而言有负面冲击,但政府愿意出台一些补贴方案来扶持我们的产业,像羊绒、小麦和食品等等.此外,还要加大肉类收储来对抗通胀."(完)