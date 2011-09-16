人民币名义有效汇率8月环比回升

5月17日在香港拍到的汇丰推广其人民币业务的广告。 REUTERS/Bobby Yip

* 8月名义有效汇率环比升0.58%,然年内仍走贬

* 兑美元走强是当月上涨主要原因

* 实际有效汇率月环比走升2.29%

* 名义有效汇率走势或较去年弱

作者 曲伟治

路透上海9月16日电---中国人民币兑美元8月升势强劲,带动名义有效汇率环比上涨0.58%,扭转了上个月跌势,然今年以来仍维持贬势.

业内人士表示,在7月CPI(居民消费价格指数)创出年内新高,出于控制输入性通胀压力的考量,当月人民币兑美元强势升值近1%,带动了名义有效汇率的上涨,但在中国"一篮子"汇率政策下,兑欧元和日圆走势却相对疲弱,拉低了人民币有效汇率的上涨幅度,且年内贬值的情况也暂未扭转,其今年走势或弱于去年.

"8月人民币兑美元升值幅度超过0.9%,这对当月有效汇率的上涨拉动作用还是很明显,"澳新银行中国经济师周浩指出.

国际清算银行(BIS)最新公布的数据显示,8月人民币名义有效汇率指数为112.54,今年以来走贬1.09%;实际有效汇率指数则为120.39,环比上涨2.29%,今年来上涨0.38%.

周浩认为,尽管经济出现一定减速迹象,但为了控制通胀,汇率政策还是在一定程度上进行了妥协,兑美元走势相对强势,而鉴于国际经济动荡不安,央行显然对汇率政策也做出了均衡调整,兑美元升值同时,兑欧元和日圆走势偏弱,从而避免全面升值给企业出口增加压力.

8月份,中国外汇交易中心人民币兑日圆贬值幅度达到0.35%;兑欧元亦有0.13%的跌幅.

中国物价压力仍未根本缓解,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,自上月创下的37个月新高稍有回落.8月中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周曾强调,人民币兑美元将延续渐进升值的趋势.

**名义有效汇率走势或弱于去年**

人民币名义有效汇率2010年全年则上涨1.88%,而今年前八月却走贬逾1%,料全年走势难超去年.

"就名义有效汇率来说,今年升值幅度可能会非常有限,很可能比去年还要低,"上海一投资公司的外汇分析师指出.

他认为,考虑到美国经济复苏仍未有明显征兆,而欧洲则深陷欧债危机泥沼,国际经济形势风雨飘摇,中国经济增长也呈现减速迹象,人民币有效汇率维持均衡或者适当贬值,可以帮助企业缓解出口压力,维持中国产品在国际市场竞争力.

今年1-8月,中国外汇交易中心人民币兑美元有约3.32%的升幅;人民币兑欧元年内贬值幅度却达到4.37%;人民币兑日圆亦有2.76%的跌幅.

虽然国际经济形势今年危机频现,但就目前看来,中国今年外贸形势依然运转良好.前八月出口同比增长23.6%,进口增长27.5%,贸易顺差927.3亿美元,减少10%.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节,并表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)