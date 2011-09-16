私募股权投资公司Silver Lake拟发起收购雅虎--报导

路透9月16日电---多家媒体周四稍晚报导,私募股权投资公司Silver Lake正筹划发起收购网络公司雅虎(YHOO.O).

两位参与商讨的知情人士告诉彭博,作为该交易的一部分,Silver Lake[SILAK.UL]将出售雅虎的亚洲资产,然後尽力转换主营业务或为该业务寻找买家.

华尔街日报也援引一位知情人士称,雅虎尚未会晤Silver Lake,目前尚不清楚该私募股权投资公司提议的具体内容.

华尔街日报并称,雅虎已向潜在收购者暗示,该公司并没有迅速达成交易的压力.

Silver Lake和雅虎拒绝对华尔街日报报导置评.由于不在美国正常上班时间内,路透无法立即联络到两家公司发表评论.(完)