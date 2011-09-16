私募股权投资公司Silver Lake拟发起收购雅虎--报导

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透9月16日电---多家媒体周四稍晚报导,私募股权投资公司Silver Lake正筹划发起收购网络公司雅虎(YHOO.O).
两位参与商讨的知情人士告诉彭博,作为该交易的一部分,Silver Lake[SILAK.UL]将出售雅虎的亚洲资产,然後尽力转换主营业务或为该业务寻找买家.
华尔街日报也援引一位知情人士称,雅虎尚未会晤Silver Lake,目前尚不清楚该私募股权投资公司提议的具体内容.
华尔街日报并称,雅虎已向潜在收购者暗示,该公司并没有迅速达成交易的压力.
Silver Lake和雅虎拒绝对华尔街日报报导置评.由于不在美国正常上班时间内,路透无法立即联络到两家公司发表评论.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
路透伦敦2月3日 - 欧洲股市周五收高，结束走势反复的一周，因企业季报良好和经济数据强劲提供支撑，但金属价格下跌打压矿业股走低。