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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 16日 星期五 15:54 BJT

C罗：人们嫉妒“我有钱、帅气”

皇马周三客场1-0胜萨格勒布迪纳摩後，C罗面对迪纳摩球迷的嘲讽称，他们嫉妒“我有钱又帅气”。欧冠联赛D组在克罗地亚的比赛中，C罗遭遇嘘声与口哨声。对此，这位球员表示：“我认为这是因为我有钱、帅气，而且是伟大的球员，人们嫉妒我。”路透

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