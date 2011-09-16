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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 16日 星期五 15:54 BJT

拉齐奥2-2平瓦斯卢伊

欧联杯小组赛周四一场焦点比赛中，10人迎战的意大利拉齐奥在落後情况下奋起直追，最终以2-2主场战平罗马尼亚瓦斯卢伊。西塞为拉齐奥首开纪录，巴西人韦斯利梅开二度则帮助瓦斯卢伊2-1反超，斯库利第71分钟头球破门将比分扳成2-2平。拉齐奥的扎乌里因犯规被罚下场。路透

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