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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 16日 星期五 15:52 BJT

热刺0-0平萨洛尼卡

周四新赛季欧联杯小组赛首轮比赛中，托特纳姆热刺客场0比0战平希腊球队萨洛尼卡。萨洛尼卡球员里诺罚丢一粒点球。里诺第一次主罚点球命中，不过裁判判罚有球员提前移动而要求重罚，结果他第二次将球踢偏。路透

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