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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 16日 星期五 15:52 BJT

马竞2-0胜凯尔特人

周四进行的欧联赛小组赛首轮比赛中，马德里竞技刚引入的两位大将法尔考与迭戈各自贡献一分，最终以2-0击败苏超豪门凯尔特人。法尔考开赛第三分钟即破门得分，第69分钟迭戈成功破门。法尔考上赛季在欧联杯赛场贡献17球，一路帮助波尔图捧得冠军。图为法尔考进球后庆祝。路透

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