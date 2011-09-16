瑞银将裁减更多投行工作岗位--报载

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透苏黎世9月16日电---Tages-Anzeiger报周五报导,瑞银集团(UBS)UBSN.VX将在11月表明将缩小投资银行规模,进一步裁减数以千计的工作岗位.瑞银集团此前因一位交易员未获授权违规交易而蒙受20亿美元损失.
该报引述瑞银内部人士的话说,瑞银将在11月17日宣布重大改组.但瑞银发言人士不愿置评.
上个月该行宣布成本削减计划,将裁减3,500个岗位.此次交易损失实际上抵消了该行原本打算从撙节成本计划中节省的20亿瑞郎(23亿美元).
瑞银集团执行长格鲁贝尔已表示,他正在检讨投资银行的规模和结构,特别是固定收益部门.
瑞银股价周四下跌10.8%,收在自2009年3月以来的最低位.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
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