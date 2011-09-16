瑞银将裁减更多投行工作岗位--报载

2009年8月12日在纽约瑞银大楼外拍到的图片。 REUTERS/Lucas Jackson

路透苏黎世9月16日电---Tages-Anzeiger报周五报导,瑞银集团(UBS)UBSN.VX将在11月表明将缩小投资银行规模,进一步裁减数以千计的工作岗位.瑞银集团此前因一位交易员未获授权违规交易而蒙受20亿美元损失.

该报引述瑞银内部人士的话说,瑞银将在11月17日宣布重大改组.但瑞银发言人士不愿置评.

上个月该行宣布成本削减计划,将裁减3,500个岗位.此次交易损失实际上抵消了该行原本打算从撙节成本计划中节省的20亿瑞郎(23亿美元).

瑞银集团执行长格鲁贝尔已表示,他正在检讨投资银行的规模和结构,特别是固定收益部门.

瑞银股价周四下跌10.8%,收在自2009年3月以来的最低位.(完)