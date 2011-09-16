版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 9月 16日 星期五 16:00 BJT

哈曼上诉请求遭驳回

前国际足联主席候选人哈曼就其被终身禁止从事足球活动的上诉请求失败。国际足联周四发表声明称：“哈曼的上诉请求被驳回，确认国际足联道德委员会的决定。因此仍维持终身禁止其参加任何国际级及国家级与足球有关的活动(行政，体育或任何其他活动)的裁决。”路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐