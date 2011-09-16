亚洲银行业者融资成本迅速上升 恐减缓贷款市场活动

2010年10月22日在首尔拍到的人民币日元和美元图片。 REUTERS/Truth Leem

* 融资成本在三个月内上升100个基点

* 美国贷款市场依赖美国和日本的银行,因其未受成本高涨困扰

* 亚洲贷款银行预计贷款成本将继续上升

路透香港9月16日电---融资成本上涨困扰贷款市场已逾一年之久,其中主要是亚洲和欧洲银行业者.

如今,亚欧银行依然受其困扰,且问题已经恶化.

7月,就在意大利爆发债务危机之後,汤森路透基点报导了欧洲银行业者的应对举措.

许多在亚洲和美国运营的欧系银行回应称,其融资成本跳涨至约180-200个基点.其中主要是经历了融资成本骤升的意大利和西班牙银行.

许多人指出,情况并不像雷曼兄弟倒闭那场危机那麽糟糕,法国和德国银行业者的业务经营一如往常.

亚洲银行业者处境相同,虽融资成本高启,但业务照常.然而,最近针对在亚洲和美国运营的中国、香港、印尼和台湾等亚洲银行进行的调查显示,许多银行称随着成本继续升高,业务难以为继.

**融资成本飙升**

部分银行人士称自年初以来融资成本已经翻倍,其他人士认为利率已经上涨逾100个基点.

基点对在亚洲和美国的逾20家亚洲银行进行了调查,超过一半的回复者认为最近三个月来融资成本已经跳涨了约100个基点.一家位于亚洲的台湾银行表示,其目前融资成本在150个基点以上,而仅仅两个月之前还不到100个基点.

"5月时还没有预料到这种状况,"一位驻美国的台湾银行人士表示,"但融资成本在6月末和7月逐渐上涨,到8月开始暴涨,这个月目前仍在上升."

许多银行人士一致认为,状况是从欧洲7月宣布了更多债务问题之时开始恶化,也有一些人士认为是由国内的信贷紧缩引起的.

"由于中央政府限制放贷规模,我们的成本在急剧攀升,"一位驻美国的中资银行人士表示."我们已经停止接受新业务."

中国央行一直在收紧信贷,控制国内通胀.

"我们与在内地和香港的总部一样,都遭遇信贷紧缩,"另一位驻美国的中资银行人士说."中资银行在融资成本上涨方面承受的压力要大于美资或日资银行."

**银团贷款利率底线**

所有参与调查的亚洲银行家,都要求至少新银团贷款利率至少为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点,有少数甚至要求加码200-300个基点.

一驻亚洲的印尼银行家表示,他们对公司贷款的要价至少为200个基点.一在亚洲的香港银行家称,面向香港企业的最低要价为180个基点.

"我们一直告诉主办行,如果实收利率低于200个基点,就不用向我们发邀请了,"一驻亚洲的香港银行家称.

"我们要求至少300个基点,"一驻美的中国银行称.在美国,很多亚洲银行只会考虑投资级别的交易,其中很多贷款为短期循环信贷工具.一些银行称,这样的话,在不会达到动支上限的情形下,他们有可能参与短期融资.

"我们参与短期信贷的机率比较大,因为我们有核贷额度限制的问题,"一驻美中国银行称.

与此同时,一驻美台湾消息人士称,由于无法在低于其成本情况下展延现有贷款,他们面临降低评级要求的压力.

"此外,收入低于融资成本的交易给我们导致损失,"该银行家称.

不过一驻美台湾银行家称,"我们总部可能不会接受信贷评级较低的企业."

**缩减放贷**

因此,许多亚洲银行已经减缓了放贷业务.

"我们过去三四个月一直在观望,没有加入香港的联贷活动,"一香港银行家说."香港资金成本上扬,可能让本季香港市场踩刹车,银行不能接受定价低于内部回报率门槛的交易,而借款人也对于进行筹资活动犹豫不决."

同时,美国的亚洲银行家对无法达到目标感到担忧:"我们若想达到目标,"一消息人士说明道,"我们需要降低信用标准,也就是接受信用等级较低的交易,从现在的投资级降至BB或BB-,但总部还没准备好要接受这类低层级交易."

美国另一名台湾银行家表示:"受高成本影响,我们可能会拒绝新的机会.面对新的交易,银行也变得更挑.所以来自亚洲银行业的参与情况会更加减少,部分银行的投资组合可能会缩减,甚至影响到银行的获利."就像一银行业人士说的:"没有获利,就没有奖金."

**依赖美国和日本人吗?**

美国贷款市场是以本土银行为主打,参贷行多来自欧洲和日本.而亚洲贷款市场则更加多元化,并以澳洲、中国和日本银行为盛.

但即便这些承办行中有一部分并不为成本上升所困扰,也有承销策略方面的顾虑.

"一些借款人原来都是以亚洲银行为目标,但我们发现定价水平达不到这些银行的标准,"美国一名承办行高层称.

一家位于美国的台湾银行称,过去一个月里无奈放弃了三笔投资级别的贷款.

同时,亚洲某承办行高层称,该行正与借款人讨论当前形势,尤其是(正经历该问题的)很多亚洲银行都是亚洲贷款市场上的活跃分子.

汤森路透LPC数据显示,亚洲银行在美国市场以参贷行身份接手约18%的投资级别贷款,欧洲银行则占37%.而在亚洲贷款市场,台湾银行业占总贷款宗数的这一比例为33%,欧洲银行为17%.

"所以我们不应该忽视这些银行的问题,因为他们参贷很活跃."另一名亚洲承办行高层称.

一些美国承办行则另有所想.

消息人士称:"借款人认为自己仍能从美国银行业得到贷款,遑论存款很多的日本银行."

欧洲又如何?

"就连欧洲大银行面临的问题也不仅仅是融资成本升高,"驻美国一名亚洲银行人士称,"据称一些银行目前根本没能力得到美元资金."

驻美国一名中国银行家补充道:"从现在起我们将关注未来6-12个月的情况发展.我猜许多欧洲银行都将退出或减少在美国银团贷款市场的份额.分羹的人少了,定价应该就会上去."

**市场扰乱条款**

消息人士表示,美国银行业并未受到融资成本增加问题的影响,因此很难使用贷款协议中的市场扰乱条款.

"近期内不可能在美国市场使用此条款,因为美国市场流动性仍非常强劲,"驻美国的一名银行业人士称,"目前受融资成本高企问题困扰的是亚洲银行业,而非美国银行业."

与此同时,部分亚洲银行已在讨论使用该条款,尤其是台湾的银行.

"我们已经听说许多台湾的银行正四处打探使用该条款的可能性,"驻亚洲的一名台湾银行业人士称,"我们也听说许多银行正重新检视以前的交易,看看是否可以使用此条款."

但是,其它亚洲银行业者认为,不可能使用此条款.

"多数情况下,银行不会要求使用贷款协议中的市场扰乱条款,"驻中国的一名银行业人士称,"我们当然希望我们能够这麽做,但许多银行将不会愿意冒着得罪客户的风险."

另一位消息人士也称,"我们能够说服大多数借款人接受此类条款,但在现实中,我们极少动用它."(完)