金价或录得2009年初来最大单周跌幅

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透新加坡9月16日电---金价周五跌逾1%,可能录得2009年3月以来最大的单周跌幅,因股市及欧元走强.此前全球主要央行采取联合行动奋力抗击欧洲债务危机.
美国财长盖特纳将与欧洲各国财长讨论,是否有可能把欧元区纾困基金作为杠杆,因全球主要央行意在缓解欧洲受困银行的美元融资压力.
0634GMT,现货金跌21.45美元至每盎司1,767.19美元,上日已跌2%.金价上周创下约1,920美元的纪录高位,因担忧欧元区债务危机或令全球经济成长受阻.
"我们倾向于在今天的交易中保持看跌的观点,"MF Global贵金属和能源分析师Tom Pawlicki指出.
"下周举行的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议推出量化宽松的可能性不大,加之我们认为技术因素预示金价将跌落至每盎司1,700-1,750美元,令金市面临更大压力."
美国期金下跌11.30美元,至每盎司1,770.10美元.因投资者观望下周举行的美联储FOMC议息会议.
金属咨询机构GFMS周四发表报告预测,金价有望在年底前突破每盎司2,000美元至纪录新高,因亚洲通胀压力和西方国家的债务担忧推动投资需求回升.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1767.19 -21.45 -1.20 24.50
现货银 39.51 -0.32 -0.80 28.03
现货铂金 1779.24 -2.14 -0.12 0.66
现货钯金 717.43 -3.32 -0.46 -10.27
TOCOM期金 4379.00 -99.00 -2.21 17.43 107486
TOCOM铂金期货 4431.00 -42.00 -0.94 -5.64 14193
TOCOM期银 98.20 -1.00 -1.01 21.23 1455
TOCOM钯金期货 1795.00 8.00 +0.45 -14.40 280
COMEX期金 1770.80 -10.60 -0.60 24.58 35602
COMEX期银 39.65 0.15 +0.38 28.15 2948
汇率
欧元/美元 1.3858
美元/日圆 76.78
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 梁睿雪/肖群英;审校 王洋
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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