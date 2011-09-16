金价或录得2009年初来最大单周跌幅

路透新加坡9月16日电---金价周五跌逾1%,可能录得2009年3月以来最大的单周跌幅,因股市及欧元走强.此前全球主要央行采取联合行动奋力抗击欧洲债务危机.

美国财长盖特纳将与欧洲各国财长讨论,是否有可能把欧元区纾困基金作为杠杆,因全球主要央行意在缓解欧洲受困银行的美元融资压力.

0634GMT,现货金跌21.45美元至每盎司1,767.19美元,上日已跌2%.金价上周创下约1,920美元的纪录高位,因担忧欧元区债务危机或令全球经济成长受阻.

"我们倾向于在今天的交易中保持看跌的观点,"MF Global贵金属和能源分析师Tom Pawlicki指出.

"下周举行的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议推出量化宽松的可能性不大,加之我们认为技术因素预示金价将跌落至每盎司1,700-1,750美元,令金市面临更大压力."

美国期金下跌11.30美元,至每盎司1,770.10美元.因投资者观望下周举行的美联储FOMC议息会议.

金属咨询机构GFMS周四发表报告预测,金价有望在年底前突破每盎司2,000美元至纪录新高,因亚洲通胀压力和西方国家的债务担忧推动投资需求回升.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1767.19 -21.45 -1.20 24.50

现货银 39.51 -0.32 -0.80 28.03

现货铂金 1779.24 -2.14 -0.12 0.66

现货钯金 717.43 -3.32 -0.46 -10.27

TOCOM期金 4379.00 -99.00 -2.21 17.43 107486

TOCOM铂金期货 4431.00 -42.00 -0.94 -5.64 14193

TOCOM期银 98.20 -1.00 -1.01 21.23 1455

TOCOM钯金期货 1795.00 8.00 +0.45 -14.40 280

COMEX期金 1770.80 -10.60 -0.60 24.58 35602

COMEX期银 39.65 0.15 +0.38 28.15 2948

汇率

欧元/美元 1.3858

美元/日圆 76.78

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)