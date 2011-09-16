美国企业反腐任重道远--调查

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透华盛顿9月15日电---管理咨询公司德勤(Deloitte)公布的最新调查显示，美国企业在发现或防范腐败方面面临巨大挑战，虽然美国政府已加大反腐执法力度。
德勤2011年初对276名企业高管进行了调查，其中90%的受访者称其公司有防止贿赂政府官员等问题的反腐政策，但只有29%的人表示对这些政策的效果很有信心。
德勤反腐咨询部门的Bill Pollard表示：“到了企业整肃内部反腐部门的时候了。”
他称，此项调查令人质疑美国企业合规政策的力度，或者它们是否像很多美国政府官员怀疑的那样只是“表面文章”。
德勤此项调查也显示，营收10亿美元以上大型企业与较小型企业之间，在合规项目成熟度方面有巨大差距。
较小型企业中，有23%的公司没有关于反腐的书面政策，而大型企业中这一比例只有6%。
调查显示，有超过三分之一的较小型企业未对其海外业务逐一进行内部审计，而大型企业中这一比例仅为13%。
Pollard称，前述差距令人忧心，因为在中国、印度、俄罗斯和巴西等新兴市场，较小型企业非常活跃，而这些国家的腐败风险较高。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。