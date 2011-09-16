一周综述：地量难见地价 弱势依旧

尽管美联储、欧洲央行联合三大央行联手稳定市场，全球股市纷纷反弹，但是A股市场继续自己独立的走势，全天沪深两市股指依旧表现疲弱，成交量的再度萎缩显示市场谨慎情绪浓厚，投资者交投意愿冷淡，尾盘沪综指最终报收于2482.34点，微涨0.13%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管美联储、欧洲央行联合三大央行联手稳定市场，全球股市纷纷反弹，但是A股市场继续自己独立的走势，全天沪深两市股指依旧表现疲弱，成交量的再度萎缩显示市场谨慎情绪浓厚，投资者交投意愿冷淡，尾盘沪综指最终报收于2482.34点，微涨0.13%。

从今日盘面观察，盘中个股乏善可陈，无论是多方还是空方都缺乏绝对的做多做空力量。受到美元指数调整，今日资源股走势不错，同时今日上市的四只新股中也不乏N巴安这样的佼佼者。

本周只有四个交易日，在此期间，A股市场整体表现偏弱，虽然海外市场持续反弹，但是A股似乎不为所动，这反映出当前A股市场内部症结并未完全消除，这也就决定了A股中期仍将维持弱势格局。

首先，进入今年以来，大盘走向受政策预期的影响越来越大，定向宽松的提出造成市场预期政策放松从而引发股指反弹；而随着政策放松预期的落空以及存准基数扩大措施的出台，大盘再次调头向下，大有跌破前期低点2437点之势。

其次，随着主权债务危机的再度升温，欧美各国纷纷采取行动，日前欧洲央行将与美联储、瑞士央行、日本央行以及英国央行联合为欧洲银行业注入美元流动性，尽管短期市场解读较为乐观，但是从长期看，这种解决短期美元头寸的方法明显治标不治本。

此外，美联储将在下周召开利率会议，届时是否会推出QE3将见分晓。同时，穆迪对意大利主权信用评级为期90天的观察期即将于17日结束，一旦意大利未能逃脱降级命运，将再次惊扰全球金融市场。

再次，资金面趋紧局面迟迟得不到缓解。本周新股发行速度不减反增，同时未来扩容预期压制市场，目前市场传闻银监会拟推资产证券化，这无形中加剧了市场资金面的压力。

最後，从技术层面看，本周股指的反弹仅能看作是技术上弱势反抽，目前短期均线对指数反压较为明显，同时成交量持续刷新地量水平也限制了指数的发挥，大盘後市探底格局并未发生变化。

总的来说，目前A股市场所处的市场环境，外有欧美债务危机险象环生，内有通胀压力居高不下，政策拐点短期难现，同时虽然短期看前期低点2437点对指数形成一定的支撑，但是从实际情况看，该点位并不具备特殊意义，因此股指跌破该点位的概率仍然较大。

操作上，鉴于当前的经济环境决定了多空双方的争夺势必激烈，这也导致了A股市场的震荡幅度有所加大，直接加大了投资者的操作难度。因此投资者近期应采取防御的操作策略。（完）

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