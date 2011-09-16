特写：经济危机迫使希腊人流浪街头

路透雅典9月12日电（记者 Ingrid Melander/Renee Maltezou）---帕帕多普洛斯（Petros Papadopoulos）在希腊各地当了18年厨师，现在正在雅典的一处避难所为50个人准备午饭。沦落到为无家可归者准备的避难所，可是他之前做梦都没想到的事。

帕帕多普洛斯说话语调温和，他在希腊经济危机前刚买下一处公寓房，可是结婚生子的生活梦想却被经济衰退击得粉碎。他承认没有使用真名，担心朋友和亲戚知道他困窘的处境。

2010年，希腊遭遇了数十年来最严重的经济危机，也使帕帕多普洛斯丢了工作，加入数以万计的失业大军。随後，他因无力偿还抵押贷款又被没收了房屋，被迫流浪街头。

“我感觉自己生活在电影情节里。我的生活出现了180度转弯。我完全迷失了。”帕帕多普洛斯说着，双手紧紧地握在一起，说起他如何在一处废弃的建筑内找到一个睡觉的地方。“无法忍受露宿街头。”

官方表示，希腊无家可归人数在两年里增加了大约20-25%，在成年子女仍与父母同住、父母养老金通常用来资助儿女成家立业的希腊而言，这是令人吃惊的增长。

经济衰退和财政紧缩令很多欧洲国家倍感压力，失业率高企、可负担房屋短缺、社会福利下降将越来越多的人推向贫苦边缘，也影响到那些原以为可以躲过一劫的人们。

今年40岁的帕帕多普洛斯外表整洁，他摇着头，对过去一年里简陋的住宿环境难以置信，後来他在避难所找到了一张床。他最亲近的亲属是两个兄弟，但是他们也深受经济危机之苦，无法长期资助他。

“我从没有想到过自己会遭遇这个（危机）。我後来意识到形势有多严峻，”帕帕多普洛斯说道，“任何人都有可能碰到，我们都有可能无家可归。”

危机让他们无家可归

“无家可归人口的结构已经发生变化，”非政府组织Klimaka的心理学家维欧兰迪斯（Aris Violantzis）称，“通常都是些中年人，正处于黄金年龄，他们认为一切都很顺利，而且也在做正确的事情。”

“他们感觉被骗了，”他补充说道。

在Klimaka避难所，大约50个人在闲聊、下棋、看电视，等待帕帕多普洛斯给他们做饭，用塑料餐盘送过去。

最早来到避难所的人来自建筑等受经济衰退冲击最重的那些行业。泥瓦匠莱姆布罗斯（Lambros）没有告诉他的亲戚，在去年圣诞节被解雇後的头三个月，他都睡在车里。後来，他在避难所找到了一张床铺。

“我不想让他们知道，”55岁的莱姆布罗斯含泪说道，“我感觉糟糕，他们也会有这种感觉。”

希腊首都雅典街头的贫困现象日益明显，在空荡的小巷人们卷曲在睡袋里，在垃圾箱中翻找食物、废旧金属或者玻璃卖钱。

Klimaka估计，过去两年以来，希腊流落街头的人口增长了25%，达到17,000-20,000人。雅典负责安置无家可归者的市政服务部门报告的增长幅度也在15-20%左右。

希腊现在的失业率已经超过16%，新的无家可归者来自社会各阶层。

帕帕多普洛斯知道，现在很难恢复原有的正常生活，但他每天敲门、仔细搜寻报纸广告上的工作机会，希望尽可能改善境况。

“拥有房子和家庭的计划也许已经破灭了，但我仍然憧憬着这个梦想，”他说道。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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