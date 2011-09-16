人民币兑美元随中间价创新高收涨

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
* 人民币兑美元中间价创2005年汇改以来新高
* 即期汇价大涨,但近期日间购汇盘偏多令市场心态谨慎
* 欧债危机未彻底解决,非美货币前景仍未明朗
* 人民币汇价走势近期料将明显受非美货币影响
路透上海9月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周五即期汇价收涨,因多国央行联手向市场提供美元流动性,令欧元为首的非美货币走势大振,人民币中间价遂受鼓舞开出2005年汇改以来新高,盘中汇价亦明显攀升.
交易员认为,近日市场的日间购汇盘偏多,市场心态略显谨慎,使得盘中汇价未能攻破6.38关口.且考虑到欧债危机并未彻底解除,非美货币的走势仍存在不确定性,人民币汇价料冲高动力不足,近期还将随国际市场震荡.
欧洲央行宣布将携手美国、英国、日本和瑞士央行再次提供三个月期美元贷款後,欧元大涨.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3834 6.3812 6.3859 *6.3797 6.3878 6.3920
注:*表示中间价创2005年汇改来新高
"只要非美货币继续走强,人民币就有动力往上走,不过欧洲那边的危机还是没有解决嘛,市场会谨慎些,"上海一银行交易员称.
东京汇市欧元兑美元周五守住涨幅,受助于主要央行协同行动向欧洲银行体系增加流动性.但由于希腊债务危机仍处于危急时刻,欧元兑美元的升势不太可能持续.
以下为北京时间16:37,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3230/60 6.3320
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3760/80 6.3830
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水490点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3344元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曾菱/边竞; 审校 张喜良
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