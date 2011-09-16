盖特纳敦促欧元区杠杆运用EFSF

* 盖特纳敦促杠杆运用EFSF基金

* 芬兰预期希腊纾困/担保品争议无法得出协议

* 希腊试图让各国相信希腊将达成目标

路透波兰9月16日电---一名欧元区高层官员指出,美国财长盖特纳周五敦促欧元区财长,应杠杆运用4,400亿欧元的纾困基金,释放出更多资源,以化解延烧两年的债务危机.

美国政府2008年成立紧急基金--定期资产支持证券贷款工具(TALF),在全球信贷危机期间支援美国银行业者,但上述官员向路透表示,盖特纳并未提及TALF计画;先前有消息人士指出,TALF可能会作为欧洲金融稳定机构(EFSF)的范本.

分析师指出,EFSF必须扩大规模,以便让市场树立欧债危机能获得控制的信心.

德国与其他国家拒绝这麽做,而欧元区各国议会尚未批准7月时通过的赋予EFSF基金的新权力,让其可以提供预防性的信贷额度给遭市场力量攻击的国家,以及买进主权债来支撑陷入困境的国家.

欧洲央行和英国、日本、瑞士等国央行周四以协同行动,准备在第四季再度引入三个月美元流动性操作之後,市场的信心为之一振.

全球股市上升至一周高位,欧元守住上日涨幅,因欧洲政策制定者有望最终推出大胆计画,来对抗日益恶化的债务危机.

不过这也为失望情绪埋下了伏笔,尤其是此番主要央行协调行动,表明存在对银行间同业拆借市场资金正在枯竭的现实担忧.盖特纳现身波兰的会议凸显出美国担忧的程度.

"现阶段欧元区难以拿出任何实质决议,但他们需要保持这个势头,"澳洲国民银行(NAB.AX)市场策略师Gavin Friend表示.

"盖特纳明白这一切的重要性...市场明白实现这一切需要时间,但他们希望听到讨论正取得良好进展,以及欧洲方面乐于接纳盖特纳的意见."

欧元区官员表示,盖特纳并未给出关于如何实现此类杠杆操作的细节,可能是担心欧洲方面对华府过于指手画脚反应敏感.

"我们能够一直与美国同行进行讨论.我乐于听取美国将如何减赤及减债,"比利时财长瑞德斯向记者表示.

杠杆运用EFSF将是一个全新的解决途径,亦或会避开对于直接扩大该基金规模的反对声浪.

一位分析师表示,EFSF资金可以用来担保欧洲央行购买欧元区主权债券可能带来的部分损失,比仅仅使用手头资金在二级市场购买债券能产生更大的购买力度.

智库Re-Define执行董事Sony Kapoor称,"可以把EFSF作为杠杆,以此扩大其支撑公债的整体能力,例如使用部分担保品以消化最初的损失."

一个难点是将EFSF基金作为杠杆,可能导致为该基金担保注资的欧元区国家债务普遍上升,从而对法国等AAA信用评级的国家构成压力.

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