中国最终裁定对原产欧盟进口马铃薯淀粉徵收反补贴税

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京9月16日电--中国对欧盟进口产品的首起反补贴调查最终裁定出台.中国商务部周五称,将从9月17日起,连续五年对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉徵收反补贴税.
刊登在商务部网站上的公告称,自2011年9月17日起,进口经营者在进口原产于欧盟的进口马铃薯淀粉时,应向中国海关缴纳相应的反补贴税,反补贴税以海关审定的完税价格从价计征.
公告并公布了各公司从价补贴率,与4个月前的初步裁定结果有所微调.法国罗盖特公司的从价补贴率为7.5%,比初步裁定结果降低0.2个百分点.荷兰艾维贝公司、德国艾维贝马铃薯淀粉工厂和其他欧盟公司均为12.4%,比初裁结果高出1.21百分点.
在去年6月30日中国淀粉工业协会向商务部提交本案申请书之後,商务部于同年8月30日立案,发起反补贴调查.
公告并称,最终裁定原产于欧盟的进口被调查产品存在补贴,中国国内马铃薯淀粉产业受到了实质损害,而且补贴与实质损害之间存在因果关系.
商务部之前已于4月19日开始对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉徵收12.6%至56.7%的反倾销税.(完)
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--发稿 苏丹; 审校 邵晓忆/林高丽
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