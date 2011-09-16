粮食行业官员称应遏制投机并建全球及区域性储备

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透大连9月16日电---国际粮食政策研究所总干事樊胜根认为,当前投机因素是全球农产品价格剧烈波动的重要原因;应在遏制投机行为的同时,建立全球性和区域性的粮食储备.
他在大连夏季达沃斯间隙接受路透专访时并称,全球食品安全目前还受到很多新生因素的影响,包括人口增长率较高、供应链条日益复杂、食品价格高涨且波动加剧等,此外美国生物燃料生产扩大也是根源之一.
"投机因素对全球粮食和农产品价格的冲击比较大,导致价格波动比较剧烈.只有粮食价格稳定才有利于农民形成正确的种植预期",樊胜根指出.
他认为,中国在国家层面上的粮食安全战略是个好事情."应该建立全球性的粮食储备和区域性的粮食储备,以让发生饥荒的地区能得到及时的救助".
联合国粮食及农业组织(FAO)和经济合作暨发展组织(OECD)年中预计,2011-2020年间,全球大宗商品价格将持续高于此前数年,受到食物和燃料需求高涨及能源成本传导效应的支撑.
另外,樊胜根还表示,在适当的鼓励下,私营部门可提供有效且可持续的投资和创新,以对抗饥荒.这也需要具备完善的法律和监管框架,包括强大的知识产权保护.
同时,发展中国家也要发展相关的数据库、信息系统和与发达国家之间的信息共享.(完)
--发稿 钟华/李文科/李然; 审校 乔艳红
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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