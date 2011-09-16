WTO称调降2011年全球贸易增长预估

拉米表示,虽然多哈回合全球贸易谈判实际上已停止,但其他领域正在取得进展,不过经济环境艰难,或引发贸易保护主义抬头.

"我们无疑将下调对全球贸易增长的预估,"拉米在巴黎的一个记者会上称,但未给出具体数据.在被问及目前的增速预估是否会下调一半时,他表示没那麽多.