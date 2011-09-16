WTO称调降2011年全球贸易增长预估

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透巴黎9月16日电---世界贸易组织(WTO)总干事拉米周五表示,WTO将下调今年全球贸易增长6.5%的预估,因全球经济活动放缓.
拉米表示,虽然多哈回合全球贸易谈判实际上已停止,但其他领域正在取得进展,不过经济环境艰难,或引发贸易保护主义抬头.
"我们无疑将下调对全球贸易增长的预估,"拉米在巴黎的一个记者会上称,但未给出具体数据.在被问及目前的增速预估是否会下调一半时,他表示没那麽多.
拉米并称,将在11月初举行的20国集团(G20)峰会上发布调整後的预估.(完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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