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时事要闻 | 2011年 9月 16日 星期五 18:36 BJT

利比亚临时政府军攻占苏尔特机场--半岛电视台

路透突尼斯9月16日电---半岛电视台（Al-Jazeera）周五报导称，利比亚临时政府军已从效忠卡扎菲部队手中夺取了苏尔特机场。

这座机场位于卡扎菲老家苏尔特以南约10公里处，是卡扎菲部队最後的据点之一。

利比亚临时政府军周五还攻入卡扎菲追随者最後据点之一班尼瓦里，或将成为这场战争的重大转折点。

爆炸声和枪声在班尼瓦里周边山区回荡，两个星期以来，数以百计的卡扎菲支持者在该镇中心地带负隅顽抗。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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