利比亚临时政府军攻占苏尔特机场--半岛电视台

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透突尼斯9月16日电---半岛电视台（Al-Jazeera）周五报导称，利比亚临时政府军已从效忠卡扎菲部队手中夺取了苏尔特机场。
这座机场位于卡扎菲老家苏尔特以南约10公里处，是卡扎菲部队最後的据点之一。
利比亚临时政府军周五还攻入卡扎菲追随者最後据点之一班尼瓦里，或将成为这场战争的重大转折点。
爆炸声和枪声在班尼瓦里周边山区回荡，两个星期以来，数以百计的卡扎菲支持者在该镇中心地带负隅顽抗。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)