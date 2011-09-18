美国9月初消费者信心上升 但消费者预期处于31年低点

* 9月消费者信心初值升至57.8,高于8月的55.7

* 消费者预期指数自47.4降至47.0,创1980年以来最低

* 最近一周经济成长指标停滞--ECRI

路透纽约9月16日电---美国9月初消费者信心上升,但美国人对于未来仍然非常悲观,对经济的预期降至1980年以来的最低水准.

汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值小升至57.8,继上月接近三年低点後回升,并强于分析师的预期.8月终值为55.7.

但这次调查中的消费者预期指数下降,四分之三的消费者预期未来一年经济形势糟糕.

只有半数受访者的看法与年初时一样.

消费者支出对美国经济至关重要,然而失业率居高不下以及薪资水平停滞不前,严重打击了消费者信心.美国政界围绕债务上限的激烈辩论,在夏季也削弱了消费者人气,也令人更加担心美国经济可能再度滑入衰退.

"各个方面的情况都让消费者感到非常沮丧,失业率高达9%,新增就业寥寥无几,而且不断有就业岗位消失."FTN Financial分析师Lindsey Piegza称.

消费者预期指数从8月47.4降至47.0,触及自1980年5月以来的最低水平.对未来12个月经济前景的展望指数从40降至38,亦创下2009年2月全球信贷危机以来低点.

仅有17%的受访者预期其财务状况将会改善,是有纪录以来的最低比例.

"抱着对个人财务状况如此悲观的看法,消费者在支出方面正变得非常犹豫."调查主管Richard Curtin对Reuters Insider表示.

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不过,经济现况指数从68.7升至74.5,好于预期的68.0.

"看到现况指数再度上升当然很好,但这只是收复了7月以来的部分跌幅而已,"纽约RBC Capital Markets的资深美国分析师Tom Porcelli表示.

另外,美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的报告显示,第二季美国家庭债务与税後收入的比率下降至2004年以来的最低,这可能为消费者增加支出创造条件.

同时该报告显示,第二季企业持有的现金升至纪录高位,表明企业对于未来仍然缺乏信心.

投资者现在把注意力转向了下周的美联储会议.预计该央行将推出新的措施来提振经济成长,但分析师预计只会采取温和措施.

"我认为该报告对于下周的美联储会议不是很重要,但我认为消费者信心的全面缺乏将是非常重要的问题,"Porcelli表示.

奥巴马提出的新就业计划同样面临反对,意味着提案如果保持现有的形式,不大可能获得国会通过.

美国消费者信心数据公布後,金融市场反响不大,美国股市虽然全天交投震荡,但对此却几无反应.

两家行业巨头周四表达了对美国经济的信心.

联合包裹(UPS)(UPS.N)表示,在经济道路"崎岖不平"的情况下,今年公司获利仍可望创下纪录高位.美国通用电气(GE)(GE.N)执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)表示,他看到"全球各地取得良好的和像样的经济成长".

汤森路透/密西根大学调查显示,一年期通胀预期从3.5%升至3.7%,五至10年通胀预期从2.9%升至3.0%.

另一项衡量美国未来经济增速的指标最近一周变化不大,而成长年率挫至一年来最低.

美国经济周期研究所(ECRI)周五称表示,美国9月9日止当周领先指标(WLI)小幅回落至122.4,之前一周为122.5,前值为123.0.

该指标增长年率下跌至负7.1%,为去年9月中以来最低,之前一周为负6.6%.(完)