欧盟财经首脑会议无新突破 盖特纳财政刺激提议遇冷

* 欧元区财长们主要在考量构想,对已采取的措施作评估

* 盖特纳的财政刺激措施建议遇冷

* 欧元区财长将考虑杠杆化欧洲金融稳定机构(EFSF)

* 希腊财长:违约说法"荒谬"

记者 Jan Strupczewski/Gareth Jones; 编译 艾茂林/王丽鑫

路透波兰弗罗茨瓦夫9月17日电---欧盟财长周末有关如何对抗欧元区债务危机的会议,未能取得新的突破.会议吸收了部分构想,否决了其他一些提议,并对已取得共识的措施作出评估.

欧元区17国和欧盟27国财长与央行总裁周五和周六在波兰城市弗罗茨瓦夫举行会议,讨论了欧洲经济增长放缓,以及加强欧元区对主权债危机防御的进展等事宜.

美国财长盖特纳周五史无前例出席欧盟财经首脑本次非正式会议,敦促德国为欧元区带来更多财政刺激.

但他的呼吁遭到反对,因欧元区认为市场对其公共财政的可持续性抱有信心,因而对于经济增长来讲,财政整固比支出更重要.

"财政整固仍是欧元区的一项首要任务,"欧元集团主席容克说.

**希腊:违约说法"荒谬"**

希腊财长周六驳斥该国即将违约的说法,称希腊总理帕潘德里欧取消访美行程,因为迫切需要作出艰难决定.

"有关希腊近期将违约或破产的评论和分析,不仅不负责任,还很荒谬,"财长Venizelos在声明中称.

"希腊每个周末…都遭到国际市场上投机客的这种蓄意攻击,"他补充说.

Venizelos称,总理帕潘德里欧决定返回雅典,不仅是因为经济上发生紧急情况,还因为在下笔援助金发放前恢复同国际债权人的谈判,政府必须要作出艰难的决定.

希腊一直落後于此前设定的财政和结构改革目标,这些目标是国际债权人继续向该国提供支持的交换条件.

**盖特纳提议遇冷**

几位欧元区财长似乎对美国在弗罗茨瓦夫会议上对欧洲指手画脚颇有微辞,因为美国自身也背负大量预算赤字和沉重债务.

奥地利财长Maria Fekter会後告诉记者,"(盖特纳)直言不讳地告诉我们需要投入资金来避免系统陷入困境."

"我觉得很奇怪,美国的经济基本面比欧洲差很多,但他们却在告诉我们该怎麽做."

盖特纳还指出,欧元区财长可通过杠杆,放大规模4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)的效用.

这样做可以缓解市场忧虑,因市场担心若西班牙和意大利需要帮助时,欧元区没有足够的资金.

此构想未在会上得到讨论,但欧元区官员称,欧盟执委会将对此进行研究,因其提供了一种在无需更多纳税人资金的情况下增强EFSF干预能力的方法.

**对EFSF杠杆化保留意见**

不过德国央行总裁魏德曼周六表示,对杠杆化EFSF的想法保留意见.

"这取决于杠杆化怎麽进行.若杠杆化的最终结果是欧元体系面临风险,那就不符合要求,"他称.

"如果杠杆化的方式要求EFSF应获得银行业务许可,那麽必须澄清EFSF是否实际正在做银行的事.我对此疑问重重,"他称.相应地,欧元区消息人士也称,杠杆化的想法可能面临诸多法律挑战.

官员称,杠杆化将意味着,EFSF能保证弥补欧洲银行购买欧元区受困主权债券的损失,使该基金的干预潜力甚至可放大五倍.

"该想法现在没被否决也没被认可--正在讨论,"欧元区一高级官员称."不过最重要的是实施当前的EFSF改革."

欧元区在7月21日同意,向EFSF授予权力来干预债市、向政府提供紧急信贷,以及重整银行资本.

不过这些调整须获得欧元区国家同意.EFSF主管雷格林(Klaus Regling)称,他预期新权力或在10月中旬落实.

欧元区官员表示,若希腊在10月14日之前满足欧盟和国际货币基金组织(IMF)条件,相信能获得下一批援助.

**希腊问题的"技术性解决方案"**

欧元区领导在7月21日向希腊做出提供价值1,090亿欧元新紧急贷款的承诺.不过贷款的发放取决于要找到途径,来满足芬兰要求希腊提供抵押品以换取更多贷款保证的条件.

"技术上的解决方法即将找出,"法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)对记者称.不过欧元区消息人士表示,到10月初才可能达成协议,因为过程很复杂.

欧盟财长也在周六同意,在7月压力测试後,欧洲银行必须加强实力.报告称"系统性"主权债务危机可能导致新的信贷紧缩.

"我们的结论是,需要使我们的金融系统变得更加强健,"西班牙经济部长萨尔加多(Elena Salgado)对媒体表示.

达成一致并不意味着欧洲银行可能获得更多大笔注资,而只是承认7月欧洲银行压力测试的结果.

测试显示银行融资缺口仅为60亿欧元,投资者认为,若债务危机恶化,该数字可能扩大.(完)