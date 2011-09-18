印度喜马拉雅山区发生6.8级地震

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透新德里9月18日电---印度官员称，北部喜马拉雅山区周日傍晚发生里氏6.8级地震，造成印度至少四人死亡，邻国尼泊尔至少五人死亡，建筑受损和道路中断。
印度CNN-IBN电视台称，位于地震中心的锡金邦（Sikkim）有两人死亡，其中包括一名儿童，比哈尔邦（Bihar）有两人死于地震引发的踩踏事件。
锡金邦有山体滑坡风险，随着近几年经济发展，许多高层建筑在山区拔地而起。待偏远地区灾情明朗後，死亡人数或进一步上升。
行动援助（ActionAid）印度东北部经理Mrinal Gohain在古瓦哈提市通过电话告诉路透社：“伤亡报告人数迄今较低。但我们尚未看到真实画面，许多地区出现电力和通讯中断。”
锡金邦是印度人口最稀少的邦，位于尼泊尔、不丹和中国西藏之间的喜马拉雅山区。
尼泊尔副总理施瑞斯塔（ Narayan Kaji Shrestha）在内阁会议後告诉记者，地震造成该国至少五人死亡。警方称，至少有61人受伤。
美国地质调查局（USGS）在其官网称，震中位于印度锡金邦首府甘托克西北64公里处，震源深度为10公里。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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