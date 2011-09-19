希腊承诺做出强硬决定以避免违约

* 希腊总理取消对美国的访问,并主持内阁会议

* 财长:需做出强硬的决定以避免违约

* 欧盟/IMF检查员周一将讨论相关进展

* 德国总理默克尔所在政党在柏林遭遇地区选举失利

路透雅典9月18日电---希腊周日承诺将做出避免违约所需的强硬决定,但并未宣布确保下个月获得国际援助资金的新撙节举措.

希腊总理帕潘德里欧取消对美国的访问,周日主持一项内阁会议.而欧盟和国际货币基金组织(IMF)检查员与希腊财长Evangelos Venizelos将于周一召开电话会议,以听取该国将如何填补今年的预算赤字.

Venizelos在会後向记者表示,希腊必须完全达成2011年和2012年预算目标,停止增加债务,并自明年起实现预算盈馀,但其并未概述如何实现这些目标.

"如果我们希望避免违约,使局势稳定下来,并继续留在欧元区……那麽我们必须做出重大的战略决定,"他称.

他表示,在与欧盟及IMF检查员为政策定调的协商结束後,内阁将会再次召开会议.他暗示将采取近一步缩小公共部门的措施,称2012年希腊将会把重点放在缩减国家支出,而非增加税收.

这关系到80亿欧元(110亿美元)的贷款核拨,而希腊必须在10月耗尽现金之前取得这批贷款,这是去年争取到的1,100亿欧元贷款的一部分.

帕潘德里欧取消美国之行以应付国内逐渐恶化的危机,因欧元区夥伴清楚表示,该国能否取得进一步融资的关键,在于其是否能够坚守先前协议的财政目标.

上周政府将无法达成目标的原因归咎于衰退程度较预期严重,并决定开徵一项地产税,期望能够每年增加约20亿欧元税收.

但国际检查员对此一次性税收措施的功效存疑,并要求希腊政府提出有关今明两年如何赶上进度的更多细节.

"国际检查员认为近期宣布的地产税不足以填补预算赤字,同时要求在支出方面提出更多措施…减少公共部门薪资及职缺."一名要求不具名的政府官员表示.

资金借出国一直反对希腊采行一次性措施及加税做为走出危机的办法.他们呼吁实行更多改革及民营化,让经济更具竞争力,并缩小过度膨胀的公共部门.

**欧盟财经首长未能达成协议**

欧盟财经首长周末向希腊清楚表示,必须达成目标以取得新的资金核拨,但在应付动摇欧元的债务危机上并未有重大突破.

德国总理默克尔周日在柏林的一场地方选举中遭受重大挫败,导致其在国会中的势力受挫,不利于月底进行的欧元区重大议题表决;默克尔因其在欧元区危机中的领导不力而备受抨击.

默克尔的盟友--自由民主党未能在周日选举中达成席次门槛,令梅克尔的执政联盟近一步受挫;此前自由民主党党魁曾声称,希腊"有秩序地破产"不应被视为禁忌话题.

"今晚选举结果最棒的一部分,就是选民告诉自由民主党:就欧洲发动民粹攻势是不会有成效的."社会民主党党魁Sigmar Gabriel表示,中间偏左的社会民主党在今年举行的七场地方选举中赢了六场.

国际金主亦担心,希腊在走出危机的必要措施上缺乏政治共识.保守的新民主党抨击政府过度徵税,使经济陷入恶性循环.

该党领导人Antonis Samaras周六呼吁提前举行大选,称政策组合是错误的,未能产生任何结果,尽管人民做出了牺牲.

Samaras周日在一场记者会上表示,"重新与金主协商以重振经济,是走出危机的一个要件."

在实施节约支出措施两年後,公众不满情绪升高,保守派所获得的支持与日俱增,而保守党的政见是减税及提振经济成长措施.

帕潘德里欧所属的社会党在国会中拥有多数席次,但政治分析师多表示,该党内部不合,再加上罢工及激烈抗争的政局不安,可能迫使希腊提前举行选举.(完)