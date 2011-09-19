中国水利水电启动A股IPO

* 中国水利水电周二起路演,27日网上申购

* 拟发至多35亿股,暂定网上网下各一半

* 计划募资173亿元,有望成今年A股最大

路透上海9月19日电---有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司周一如期刊登招股意向书,启动其A股发行程序,周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日为其网上申购日.

中国水利水电拟发行不超过35亿A股,回拨机制启动前,网上网下发行数量各占一半.此次募集资金将用于设备采购以及清洁能源电力投资等项目,计划使用募集资金合计173.17亿元人民币.

按公司安排,9月26日(下周一)将刊登发行价格区间,28日确定最终发行价格.发行结束後将尽快申请在上海证交所上市.

业内普遍预期中国水利水电IPO融资会超过100亿元人民币,这会给本已脆弱的股市增添压力,并令债市投资者产生资金面短期失衡的担忧.

1月发行的华锐风电(601558.SS)A股IPO募资94.59亿元,是今年以来IPO最高融资额.若中国水利水电募资超过百亿元,将刷新今年来IPO融资纪录.

中信建投证券和中银国际证券担任此次联席保荐人及主承销商,财务顾问为中信证券(600030.SS).

中国水利水电是国内大型综合建设集团,以工程承包为核心业务,同时开展电力投资与经营、设备制造与租赁及房地产开发业务.公司2010年的营业收入为1,014.94亿元,归属于母公司所有者的净利润为29.11亿元.

2010年公司在中国对外承包工程企业中经营额排名第三位,新签合同额排名第二位.(完)