卫生组织称商界或“劫持”联合国非传染病大会

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伦敦9月16日电（记者 Kate Kelland）---100多家公共卫生机构团体周五称，他们担心，高脂食品、酒精、烟草行业为保护自身利益，将“劫持”即将召开的联合国非传染病高级别会议。
全球每年有3,600万人死于癌症、心脏病和糖尿病等慢性非传染性疾病（NCDs），卫生组织称，其中食品、饮料和烟草业造成了很大危害。
逾140个国际卫生机构及活动组织致信权威医学杂志《柳叶刀》（The Lancet）称，联合国应确保行业游说团体无法操纵9月19-20日举行的非传染病高级别会议及其结果。
他们写道：“酒精饮料、烟草制品、脂肪及盐糖含量高的食品是慢性病的重要诱因，公司从销售这些产品中获利，因此与大会明显存在利益冲突。”
“不能打消这种顾虑的话，将削弱大会制订政策的效力，以及国际社会和大众对联合国及世卫组织监管、促进公众健康的信心。”
联合国非传染病高级别会议将在纽约举行，旨在制定国际行动草案，解决心血管疾病、糖尿病、呼吸疾病和癌症等非传染性疾病患病率和死亡率上升的问题。这些疾病往往与不良饮食、生活习惯和缺乏锻炼有关。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。