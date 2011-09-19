卫生组织称商界或“劫持”联合国非传染病大会

路透伦敦9月16日电（记者 Kate Kelland）---100多家公共卫生机构团体周五称，他们担心，高脂食品、酒精、烟草行业为保护自身利益，将“劫持”即将召开的联合国非传染病高级别会议。

全球每年有3,600万人死于癌症、心脏病和糖尿病等慢性非传染性疾病（NCDs），卫生组织称，其中食品、饮料和烟草业造成了很大危害。

逾140个国际卫生机构及活动组织致信权威医学杂志《柳叶刀》（The Lancet）称，联合国应确保行业游说团体无法操纵9月19-20日举行的非传染病高级别会议及其结果。

他们写道：“酒精饮料、烟草制品、脂肪及盐糖含量高的食品是慢性病的重要诱因，公司从销售这些产品中获利，因此与大会明显存在利益冲突。”

“不能打消这种顾虑的话，将削弱大会制订政策的效力，以及国际社会和大众对联合国及世卫组织监管、促进公众健康的信心。”

联合国非传染病高级别会议将在纽约举行，旨在制定国际行动草案，解决心血管疾病、糖尿病、呼吸疾病和癌症等非传染性疾病患病率和死亡率上升的问题。这些疾病往往与不良饮食、生活习惯和缺乏锻炼有关。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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