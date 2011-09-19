19日盘前分析：A股後市难改弱势

上周A股维持窄幅震荡格局，尽管美联储、欧洲央行联合三大央行联手稳定市场，全球股市纷纷反弹，但是A股市场继续自己独立的走势，在量能始终低迷背景下，A股在短期内难改弱势震荡格局。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周A股维持窄幅震荡格局，尽管美联储、欧洲央行联合三大央行联手稳定市场，全球股市纷纷反弹，但是A股市场继续自己独立的走势，在量能始终低迷背景下，A股在短期内难改弱势震荡格局。

笔者认为，国内政策面、经济增长和物价趋势等因素均不明朗，再加上欧债危机持续发酵等因素影响，A股近期难有突破力量，弱势震荡格局难以从根本上扭转。

一方面，国内政策尚不明朗。政策未见放松迹象，同时受中秋、国庆两节影响，近期食品价格继续小幅上涨，通胀形势仍不见乐观。

另一方面，上周股指的反弹仅能看作是技术上弱势反抽，目前短期均线对指数反压较为明显，同时成交量持续刷新地量水平也限制了指数的发挥，大盘後市探底格局并未发生变化。

此外，海外市场的动荡很可能冲击A股。为期两天的欧盟财长会17日落幕，欧盟各成员国财长及美国财长盖特纳共同就应对希腊债务危机进行磋商，但本次会议没有在解决欧债危机方面取得实质性进展。这或将使得欧洲股市承压。

而美联储议息会议即将于20日、21日召开，议息会议结束後将公开利率决议，届时美联储采取何种措施刺激美国经济将成为影响短期全球资本市场走向的焦点。

总的来说，目前A股市场所处的市场环境，外有欧美债务危机险象环生，内有通胀压力居高不下，政策拐点短期难现，弱势震荡将成为未来一段时间的主旋律，投资策略上，建议投资者控制仓位为主。

消息面，中国水利水电建设股份有限公司19日披露的招股意向书摘要与初步询价及推介公告显示，按照本次发行计划，中国水电此次公开发行不超过35亿股A股，占发行後总股本的比例不超过35%。20日-22日为初步询价推介日，26日及27日为网下申购日，27日为网上申购日。公告显示，中国水电拟募集资金173亿元。

根据Wind统计，截至9月18日，A股共有207家公司IPO，募集金额最大的为华锐风电，其IPO募资94.59亿元。业内预计，中国水电此次 IPO将成为今年以来最大金额的IPO。（完）

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