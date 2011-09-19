全球经济复苏和金融体系面临风险 寄望本周G20会议

* 各方面措施浮现,以遏制欧债危机

* IMF/世界银行/G20本周举行会议

* 美联储料进一步放宽货币政策

* IMF和世行称,迫切的政界人士表明决心

路透华盛顿9月18日电---雷曼兄弟倒闭三年後,全球金融体系正滑向又一场重大危机.

全球经济复苏和欧洲的未来都处在危险之中.

本周20国集团(G20)财长将召开会议,对其采取大胆举措的呼声在升高,他们要求的不是像2009年3月1万亿美元救助计划那样的规模,而是与之同样重要的政策行动.

G20集团周四和周五会议面临的挑战是防止希腊主权债务危机演变成一场全面的银行业危机.若爆发银行业危机,将把其他债务负担沉重的欧洲国家拖入其中,导致无序违约,并令欧洲乃至全球重新陷入经济和金融动荡.

"危机已经进入危险的新阶段,"国际货币基金组织总裁拉加德上周四表示."为了克服这种局面,全球各国需要具有强烈的政治意愿."

世界银行行长佐利克在前一天表示,"随便应付的日子已经结束了."

应对危机的各项举措趋于明晰,本周应进一步巩固.

政治阻力依然很大,但若部分方案得到G20财长和央行总裁的支持,且各国政府继续付诸努力,投资策略师称市场动荡应会减弱.

两项因素在影响危机发展,其一为欧洲内部对于给予实施严格财政撙节举措的高负债欧元区国家多大支持存在政治分歧;其二欧元区金融体系存在弱点,尤其是法国,其银行业者持有6,716亿欧元高赤字欧元区国家政府公债.

这些因素互相作用,形成恶性循环.德国高级政府官员公开谈论希腊违约或退出欧元区,导致投资者加快撤出对法国银行业者的短期融资,令人担忧银行业者的偿付能力.

为了中断这种恶性循环,各国正在采取以下举措:

* 越来越多的央行放宽货币政策以刺激经济增长,拉低借贷成本.此举可能赢得G20对通胀压力受控国家的支持.

美联储周三料也将宣布一项计划,通过卖短债买长债来拉低长期利率.此举力度有多大,以及是否还会降低银行在美联储超额储备金利率(这一想法获得市场支持),将表明美联储对经济放缓的担忧程度.

* 为了缓解对各国政府偿债能力的担忧,欧洲各国财长考虑让4,400亿欧元欧洲金融稳定机构(EFSF)发挥杠杆作用的提议.美国建议将EFSF规模扩大到大约十倍,使其有能力对意大利这样规模的国家实施救助,或帮助银行业重组资本.

美国财长盖特纳周五参加欧盟财长会议遭到冷遇.他在会上提出上述杠杆想法,并警告称若欧洲行动不够有力,可能会带来"灾难性风险".一些欧盟财长很生气,认为美国是在指手画脚.

但市场人士认为,其务实的诉求终有一天会获得认可.EFSF杠杆化不需欧洲各国政府提前拿出资金,若欧盟一主要成员国陷入困境,他们可以避开筹集更多资金的政治难题,若有必要还可把资金用于银行业资本重组,为银行赢得市场信心.国际货币基金组织和世界银行本周召开的半年度会议将再为欧盟领袖提供讨论其价值的机会.

* 银行流动性方面,欧洲央行上周为银行安排三个月期美元融资的大胆举措,显示了欧洲央行的领导力以及缓解欧洲银行业者流动性问题的能力,尽管遭到德国的反对.

* 银行偿债能力这一问题有些棘手.欧洲人强烈反对美国官员和IMF认为其银行需要更多资本的观点.IMF估计其银行资本缺口为2,000亿欧元,本周IMF报告可能修正该数据.若欧盟官员同意灵活运用EFSF,他们或很快对银行业进行资本重组.

* 主权债务方面,各国政府继续在削减预算赤字方面取得进展,尽管速度缓慢.意大利上周采取了一项计划,以到2013年平衡预算.美国总统奥巴马周一公布其青睐的中期减赤设想.

最终的关键因素是坚持这些计划的政治决心.布鲁金斯学会资深人士Eswar Prasad表示,本周IMF的工作是推动各国朝这一方向迈进,并强调未来面临的严峻风险.

"否则可能会出现政治瘫痪,许多国家正面临这种状况,长期来看这或许会带来非常大的风险,这是一大隐忧,"他说.(完)